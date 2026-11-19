C’è un nuovo colpo di scena nel mercato delle Telecomunicazioni in Italia. Dopo l’ingresso di Poste italiane, ora anche il Gruppo Ferrovie dello Stato vuole entrare nelle TLC. Diventando addirittura una Telco?

Key4Biz l’ha scoperto leggendo la risposta del Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Tullio Ferrante data, sulla base degli elementi forniti dal Gruppo FS, all’interrogazione del deputato del PD Andrea Casu presentata il 4 novembre scorso.

Il documento ufficiale con cui il MIT comunica al Parlamento la volontà del Gruppo FS di entrare nel mercato delle TLC, come Telco?

Di seguito il passaggio chiave, pubblicato da Key4Biz, con cui il Gruppo FS, guidato da Gianpiero Strisciuglio, annuncia la sua volontà di entrare nel mercato delle TLC.

“il Gruppo FS opera in stretto coordinamento con le amministrazioni competenti e con le Autorità interessate, al fine di approfondire le condizioni normative, regolatorie e industriali entro le quali un soggetto industriale come il Gruppo possa eventualmente sviluppare e gestire un’infrastruttura di telecomunicazioni ”.

Ecco la notizia. Il Gruppo FS punta a sviluppare e a gestire una sua infrastruttura di Telecomunicazioni.

Oltre al 5G a bordo, si valuta anche la connettività satellitare con Starlink

Al momento, il Gruppo sta terminando la sperimentazione della tecnologia 5G sulla linea AV/AC Torino-Milano con l’estensione fino a Rho Fiera, il cui completamento è previsto entro il 31 dicembre 2026.

Oltre al 5G, FS sta valutando anche l’implementazione di infrastrutture satellitari (come Starlink attraverso la società svedese Icomera, ne abbiamo scritto a luglio del 2025)

Ritornando alla volontà del Gruppo Ferrovie dello Stato di entrare nelle TLC, si legge ancora nel testo, di cui Key4Biz ha preso visione: “Sono pertanto in corso le attività propedeutiche a un’eventuale successiva fase di execution, che comprendono sia la predisposizione della documentazione tecnica e funzionale necessaria alla progettazione definitiva ed esecutiva della rete, sia le analisi regolatorie, autorizzative e industriali necessarie all’avvio della successiva fase realizzativa”.

Tra i principali profili oggetto di approfondimento figurano:

il quadro normativo applicabile alla realizzazione e alla gestione delle reti di comunicazione elettronica, il regime autorizzativo necessario per l’erogazione dei servizi di connettività e, soprattutto, le modalità di utilizzo delle risorse spettrali attualmente assegnate agli operatori mobili attraverso procedure competitive pubbliche.

È quasi inutile ricordarlo, il FS non è “attualmente”, precisa il Gruppo, titolare di frequenze radio mobili 5G e che l’utilizzo delle bande di frequenza destinate ai servizi mobili pubblici è disciplinato da un quadro regolatorio che prevede l’assegnazione dei relativi diritti d’uso mediante procedure competitive promosse dal Ministero competente.

L’eventuale ingresso del Gruppo FS nel mercato TLC come verrebbe preso dal settore?

Sarebbe un’ulteriore scossa alle Telco?

Anche il Gruppo FS, dopo gli eventuali ok dalle Autorità competenti, potrà partecipare alla gara del rinnovo delle frequenze TLC in scadenza a dicembre 2029?

L’intervista al deputato del PD, Andrea Casu: “In un momento in cui il settore delle telecomunicazioni attraversa una fase di profonda trasformazione, mentre è aperto il confronto regolatorio sulle condizioni per il rinnovo delle frequenze e si rafforza l’integrazione tra TIM e Poste, non possiamo permetterci scelte prive di una strategia industriale nazionale”

Key4Biz. Come commenta questa dichiarazione del Gruppo FS?

Andrea Casu. Grazie alla nostra interrogazione parlamentare finalmente scopriamo che la sperimentazione annunciata il 23 marzo dovrebbe concludersi il 31 dicembre, ma ancora non conosciamo i risultati. Nel frattempo, Italo ha avviato da settembre sperimentazioni basate sull’integrazione tra 5G e tecnologia Starlink. È incomprensibile che il Gruppo FS non abbia ancora comunicato i risultati disponibili e chiarito i tempi necessari per migliorare le connessioni a bordo. La risposta del Ministero apre inoltre un interrogativo ancora più grande: il Ministero scrive che il Gruppo FS sta valutando lo sviluppo e la gestione di una propria infrastruttura di telecomunicazioni, ma senza chiarire con quale strategia industriale e attraverso quali accordi con gli operatori esistenti. I passeggeri hanno diritto a connessioni veloci e affidabili, non a nuove attese.

Key4Biz. Quale il possibile impatto nel settore Telco?

Andrea Casu. Il rischio è che questi ritardi finiscano per danneggiare l’intero sistema Paese. In un momento in cui il settore delle telecomunicazioni attraversa una fase di profonda trasformazione, mentre è aperto il confronto regolatorio sulle condizioni per il rinnovo delle frequenze e si rafforza l’integrazione tra TIM e Poste, non possiamo permetterci scelte prive di una strategia industriale nazionale. Se Ferrovie decidesse di procedere autonomamente, senza valorizzare le competenze degli operatori esistenti, rischieremmo di disperdere investimenti e opportunità di lavoro in Italia, mentre il ricorso a soluzioni tecnologiche extraeuropee potrebbe accrescere ulteriormente la nostra dipendenza dall’estero. È una contraddizione che il Governo deve chiarire.

Key4Biz. Lei cosa farà ora? Sarà favorevole o contrario al Gruppo FS anche come Telco?

Andrea Casu. Vogliamo che Ferrovie investa nelle tecnologie migliori per garantire ai passeggeri connessioni veloci, continue e sicure. Ma una cosa è migliorare i servizi ferroviari, un’altra è ipotizzare l’ingresso diretto di FS nel settore delle telecomunicazioni senza chiarirne costi, obiettivi e conseguenze industriali. Dalle scelte che faremo ora dipenderà il nostro futuro e per questo continueremo a vigilare e a chiedere trasparenza sulle sperimentazioni, sulle frequenze e sulle possibili partnership per valorizzare le alternative tecnologiche europee, anche in ambito satellitare. La nostra priorità è garantire sempre l’effettivo interesse nazionale, sostenere investimenti e occupazione in Italia e rafforzare la nostra sicurezza anche attraverso l’autonomia tecnologica. Il fallimento di Meloni e Salvini nei trasporti condanna già gli italiani a viaggiare sistematicamente con ore di ritardo, vogliamo impedire che le contraddizioni di un Governo dove evidentemente ormai i Ministeri vanno in ordine sparso anche su scelte cruciali come queste, si traducano in ulteriori ritardi anche nella garanzia di avere connessioni veloci sicure e affidabili a bordo.

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