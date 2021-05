Il Green pass si scaricherà dal nuovo sito ‘Digital Green Certificate’

26 maggio 2021. La giornata in pillole. Anteprima Key4biz: si chiamerà Digital Green Certificate, il sito, a breve online, dal quale i cittadini interessati potranno fare richiesta del green pass.

Per quanto riguarda il 5G e le reti locali ecco cosa si è detto al Fubinar della FUB al quale hanno partecipato diversi esperti internazionali e nazionali sul tema dell’uso del nuovo standard per lo sviluppo dei Vertical.

Infine, il Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche. C’è tempo fino al 12 giugno per rispondere alla consultazione pubblica avviata dal Mise sul recepimento del nuovo codice che contiene novità importanti come il modello wholesale only.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Green pass, si scaricherà dal nuovo sito ‘Digital Green Certificate’. Ecco come

di Luigi Garofalo

Si chiama Digital Green Certificate, come risulta a Key4biz, il sito, a breve online, dal quale i cittadini potranno scaricare il green pass…Leggi l’articolo

5G e reti locali. Cosa si è detto al Fubinar della FUB (video integrale)

di Paolo Anastasio

Cosa si è detto al Fubinar della FUB ‘5G e reti locali’ al quale hanno partecipato diversi esperti internazionali e nazionali…Leggi l’articolo

L’ambizione europea nella corsa globale ai chip. La roadmap

di D&L Net

L’Europa può mettere in campo ricerca e sviluppo nella produzione nelle nanotecnologie, molto apprezzata dai produttori mondiali di chip..Leggi l’articolo

Consultazione sul codice Ue delle comunicazioni (modello wholesale only)

di Paolo Anastasio

C’è tempo fino al 12 giugno per la consultazione del Mise sul Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche con il modello wholesale only…Leggi l’articolo

Green pass Campania, no del Garante. Le vulnerabilità privacy cittadini

di Luigi Garofalo

Il Garante non si oppone al Green pass nazionale, ma non consente pass fai da te che vìola la normativa privacy…Leggi l’articolo

“We are stories”, nuova campagna FAPAV per l’audiovisivo (Video)

di Flavio Fabbri

Nuova iniziativa di FAPAV per promuovere e proteggere l’industria dei contenuti, a partire dalle storie dei più giovani…Leggi l’articolo

Streaming, Amazon si compra MGM per 8,45 miliardi di dollari

di Piermario Boccellato

Amazon ha firmato un accordo per acquistare gli studios Metro Goldwyn Mayer (MGM) per 8,45 miliardi di dollari…Leggi l’articolo

La classifica dei 10 videogiochi più costosi di sempre

di Flavio Fabbri

Sviluppare un videogame costa e più si vuole creare un prodotto accattivante e al passo con i tempi e più gli investimenti crescono…Leggi l’articolo

Amazon al 50% del mercato ecommerce USA. Arriva nuova causa antitrust

di Flavio Fabbri

Da Washington parte una nuova causa contro Amazon per abuso di posizione dominante a danno di consumatori…Leggi l’articolo

Auto elettriche: l’industria UE vede crescere le esportazioni del +750%

di Flavio Fabbri

In tutta Europa cresce l’industria dell’auto elettrica, con numeri record per l’export, che cresce di cinque volte rispetto al 2017…Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Il Piave a banda larga

di Michele Mezza

Come creare un’autentica domanda e offerta di connessione veloce rimasta sinora del tutto assente…Leggi l’articolo

