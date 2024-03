Il Governo spagnolo rileva il 3% di Telefonica e punta al 10%

Nel settembre dello scorso anno, il gruppo di telecomunicazioni saudita STC ha acquistato una partecipazione del 9,9% nella spagnola Telefonica per 2,25 miliardi di dollari, una mossa che l’ha resa il maggiore azionista della società.

All’epoca, STC affermò che la mossa era semplicemente l’ultimo passo nella loro strategia di investimento recentemente diversificata, definendo Telefonica una “opportunità di investimento interessante” e sottolineando che non avevano intenzione di assumere una partecipazione di controllo nell’azienda.

Ciononostante, l’acquisizione della partecipazione è stata controversa, con il governo spagnolo che ha rapidamente espresso le preoccupazioni relative alla perdita di controllo di quelle che considerano infrastrutture critiche.

Telefonica non è solo il più grande operatore di telecomunicazioni del Paese, ma fornisce anche servizi di connettività cruciali alle organizzazioni governative e, forse ancora più importante, alle forze armate.

Nel dicembre dello scorso anno, il governo spagnolo aveva annunciato un piano per acquisire una quota del 10% di Telefonica per compensare l’influenza di STC all’interno di Telefonica, una mossa che secondo loro era “in linea con altri grandi paesi europei, come Francia e Germania, che hanno e stanno aumentando le loro partecipazioni in grandi e strategici operatori di telecomunicazioni”.

Il piano del governo prevedeva che la partecipazione sarebbe stata incrementata in modo incrementale, con la prima acquisizione del 3% tramite la holding statale SEPI annunciata lunedì.

“L’ingresso di SEPI, un azionista con un impegno a lungo termine, fornirà a Telefonica una maggiore stabilità azionaria per raggiungere i suoi obiettivi, contribuendo a salvaguardare le capacità strategiche di un’azienda strategica per gli interessi nazionali (della Spagna),” ha affermato SEPI in una dichiarazione.

Ora il governo ha confermato l’intenzione di aumentare questa quota al 10%, affermando che lo farà gradualmente attraverso vari strumenti nei prossimi due mesi.

“Sarà fatto il più rapidamente possibile, nel più breve tempo possibile, a condizione che ciò non influisca sul prezzo delle azioni (di Telefonica)”, ha detto la portavoce del governo Pilar Alegria.