Il governo Meloni è il secondo più numeroso da 14 anni

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Ha 64 membri, uno in meno del Conte I. Ecco chi sono e la divisione per partito

Decreto anti rave party, norme grammaticali per chiamare correttamente il presidente del Consiglio e lo stop alla figura dei navigator. Sono queste le prime decisioni dei ministri del Governo Meloni a pochi giorni di distanza dall’insediamento avvenuto il 22 ottobre 2022. L’atto che chiude definitivamente la fase iniziale del nuovo esecutivo, il più affollato dopo il Conte I e quello con meno donne ministro, è il giuramento dei 31 sottosegretari e degli 8 viceministri. Qui sopra potete vedere nel grafico il numero e la divisione, in base alla carica, dei componenti dei Governi dal 2008 ad oggi, dal Berlusconi IV del 2008 al governo Draghi. In pratica il governo Meloni ha 24 ministri, contando quelli con e senza portafoglio, il governo Draghi ne aveva 23 e il Conte II 22 mentre il Conte I di ministri ne aveva appena 18. Il governo meno “affollato degli ultimi 14 anni è stato quello di Mario Monti: appena 17 ministri e 29 sottosegretari per un totale di 60 persone, compresi i sottosegretari.

Chi sono i vice ministri e i sottosegretari del Governo Meloni

Hanno giurato il 2 novembre 2022 a Palazzo Chigi davanti alla premier Meloni e al sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Queste le parole esatte del giuramento dei 39 sottosegretari della XIX Legislatura: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. I numeri sono quelli già resi noti, Giorgia Meloni ha quindi nominato subito tutta la squadra senza lasciare nessun posto libero da assegnare “in corso d’opera”. Una scelta molto probabilmente dettata dalle pressioni degli alleati di Governo ma voluto dalla stessa Meloni per impedire exploit pericolosi come quello di Berlusconi durante l’elezione del presidente del Senato.

Governo Meloni, due viceministri a testa a Lega e Forza Italia

La Lega si aggiudica 2 viceministri, stesso numero per Forza Italia, Fratelli d’Italia invece mette 4 dei suoi alla vicepresidenza dei Ministeri. Vediamo l’elenco dei sottosegretari a cui verrà attribuita la delega di viceministro nei prossimi giorni:

Edmondo Cirielli (Fdi) – Esteri

Francesco Paolo Sisto (Fi) – Giustizia

Maurizio Leo (Fdi) – MEF

Valentino Valentini (Fi) MISE

Vannia Gava (Lega) Ambiente

Galeazzo Bignami (Fdi) Edoardo Rixi (Lega) – Infrastrutture e Trasporti

Maria Teresa Bellucci (Fdi) – Lavoro e Politiche Sociali

Sottosegretari Meloni, Sgarbi nomina Morgan come suo “vice”

Intesa immediata tra Vittorio Sgarbi e Morgan per lavorare insieme al tema cultura. Il sindaco di Sutri e assessore alla Bellezza del comune di Viterbo dopo essere stato nominato sottosegretario alla cultura insieme a Gianmarco Mazzi, manager in quota FdI, e Lucia Borgonzoni già sottosegretaria della cultura nel governo Draghi, ha chiesto subito al cantautore di cooperare per accrescere l’impatto delle cultura in Italia.

Chi è Gianmarco Mazzi sottosegretario alla Cultura

Il neo eletto sottosegretario è amministratore delegato di Arena di Verona srl, una società controllata dalla Fondazione Arena di Verona. Mazzi, con alle spalle diversi anni di esperienza come manager dell’intrattenimento televisivo e musicale, si occupa della gestione degli eventi live ospitati dall’Arena di Verona con l’eccezione degli eventi lirici.

Tutti i sottosegretari del Governo Meloni

Ecco tutti i 31 sottosegretari e i rispettivi contitolari nominati dal Governo di Giorgia Meloni:

Giorgio Silli; Maria Tripodi – Esteri

Manuele Prisco; Wanda Ferro; Nicola Molteni – Interni

Andrea Delmastro Delle Vedove; Andrea Ostellari – Giustizia

Isabella Rauti; Matteo Perego – Difesa

Lucia Albano; Federico Freni; Sandra Savino – Economia

Fausta Bergamotto; Massimo Bitonci – MISE

Claudio Barbaro – Ambiente

Patrizio La Pietra; Luigi D’Eramo – Agricoltura

Tullio Ferrante – Infrastrutture e Trasporti

Claudio Durigon – Lavoro

Paola Frassinetti – Istruzione

Augusta Montaruli – Ricerca

Gianmarco Mazzi; Lucia Borgonzoni; Vittorio Sgarbi – Cultura

Marcello Gemmato – Salute

Giuseppina Castiello; Matilde Siracusano – Rapporti con il Parlamento

Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) – Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio

Quanti erano i ministri del governo Draghi

Erano sette i ministri del governo Conte II che sono stati confermati da Mario Draghi il quale registrava 16 nuovi ingressi. Tra i 23 ministri del governo Draghi, 17 avevano già ricoperto ruoli di governo mentre sei erano esordienti. Questi ultimi, particolare erano Marta Cartabia, Daniele Franco, Roberto Cingolani, Patrizio Bianchi, Vittorio Colao e Cristina Messa.

Questi erano i ministri con portafoglio scelti da Mario Draghi:

Luigi Di Maio, Esteri

Luciana Lamorgese, Interni

Marta Cartabia, Giustizia

Lorenzo Guerini, Difesa

Daniele Franco, Economia

Giancarlo Giorgetti, Sviluppo economico

Stefano Patuanuelli, Politiche agricole

Roberto Cingolani, Transizione ecologica

Enrico Giovannini, Infrastrutture

Andrea Orlando, Lavoro

Patrizio Bianchi, Istruzione

Cristina Messa, Ricerca

Dario Franceschini, Cultura

Roberto Speranza, Salute

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli

Ecco, invece, i ministri senza portafoglio:

Federico d’Inca, Rapporti col parlamento

Vittorio Colao, Innovazione tecnologica

Renato Brunetta, Pubblica amministrazione

Maria Stella Gelmini, Affari generali e autonomia

Mara Carfagna, Sud e coesione territoriali

Fabiana Dadone, Politiche giovanili

Elena Bonetti, Pari opportunità e famiglia

Erika Stefani, Disabilità

Massimo Garavaglia, Coordinamento iniziative turismo

Quanti ministri aveva il governo Conte

Erano 33 sottosegretari e 6 viceministri quelli che fanno parte del governo Draghi: 62 persone in tutto, considerando anche i ministri. Non siamo ai livelli del governo numeroso del Conte I, ma ci siamo vicini perché il leader di 5Stelle guidava un governo composto da 64 membri tra ministri, vice ministri e sottosegretari. La linea azzurra del grafico in alto mostra il numero dei componenti dei governi dal 2008 al 2018: sommati premier, ministri, ministri senza portafoglio e sottosegretari. Ebbene: il Conte I ha portato al governo 65 persone. È il massimo consentito dalla legge, nessuno nelle ultime legislature era arrivato a tanto.

Qual è stato il governo più numeroso

Come racconta il grafico, undici anni fa a Palazzo Chigi c’era Silvio Berlusconi appena entrato con il suo Berlusconi IV. Il giorno del giuramento, compresi tutti, Berlusconi aveva a disposizione 60 membri del governo. A novembre 2011, con lo spread galoppante, fu chiamato a guidare l’esecutivo Mario Monti che tagliò le poltrone di uno dei governi più numerosi degli ultimi anni facendole scendere a 47, con pochissimi sottosegretari in squadra.

I governi europei più numerosi

Il grafico qui sotto mostra invece la situazione all’estero: le colonne indicano il numero dei membri del governo di Francia, Germania e Regno Unito.

Il governo più numeroso è stato, finché ha resistito, quello, litigiosissimo, di Theresa May: addirittura 121 persone. Certo, l’organizzazione è molto dettagliata: difficilmente ci si pesta i piedi e, soprattutto, alla fine decide il capo. In ogni caso, meglio dell’Italia fanno sia la Germania che ha appena 46 persone al governo, in perfetto Monti style, che la Francia del premier Édouard Philippe che può contare su 16 ministri, 3 viceministri e appena 12 segretari di Stato.

I dati si riferiscono al 2022

Fonte: Camera dei deputati