Il golden power dell’Ue. Le maxi-multe

Oggi la Commissione europea ha presentato lo ‘scudo’ contro le scalate in Europa delle società che ricevono aiuti di Stato extra-Ue. Abbiamo analizzato la proposta di Regolamento e trovato l’ammontare e le condizioni di quando scattano le salate sanzioni.

Spostiamoci negli Stati Uniti. Facebook conferma il bando all’ex Presidente USA e Trump lancia la sua nuova piattaforma social.

E poi il messaggio molto chiaro del ministro Vittorio Colao: “Senza competenze digitali la Pa e le PMI restano al palo”.

Il golden power Ue contro scalate ostili di aziende estere. Le maxi-multe

di Luigi Garofalo

Nel mirino soprattutto aziende Usa e cinesi. Ecco l’ammontare delle sanzioni e quando scattano. Leggi la proposta di Regolamento.

Vivendi-Mediaset? Per il Financial Times il vero vincitore è Netflix

di Paolo Anastasio

Fra i due litiganti il terzo gode. Nel conflitto fra Vivendi e Mediaset, chiuso da pochi giorni, il terzo a uscirne vincitore è Netflix.

Open RAN, il veto a Huawei si ritorce anche su Ericsson e Nokia?

di Paolo Anastasio

Il veto americano su Huawei come fornitore di tecnologie 5G rischia di ritorcersi a causa dello standard Open RAN anche su Nokia ed Ericsson.

Anonimizzazione di dati: i dieci fraintendimenti secondo l’EDPS e l’AEPD

di D&L Net

Conoscere i più comuni fraintendimenti correlati all’anonimizzazione di dati è il primo passo da compiere per acquisire consapevolezza

Facebook conferma lo stop e Trump lancia la sua piattaforma social

di Flavio Fabbri

Il Facebook Oversight board ha prorogato la messa al bando di Trump dalle proprie pagine, ma The Donald ha lanciato ila sua nuova piattaforma.

Cda Rai, poca trasparenza? Ecco gli elenchi dei candidati

di Angelo Zaccone Teodosi

Nessuna “idea di Rai” è stata richiesta ai candidati al Cda. Ecco i nomi.

“Capitale umano e PNRR”, talk de “La PA che vorrei” con M. R. Fiasco

di Piermario Boccellato

Il talk de “La PA che vorrei” del prof. Donato Limone. Ospite della puntata: Maria Rita Fiasco.

“Pagamenti digitali e strategie di difesa contro le frodi informatiche”. Il webinar il 7 maggio

di Redazione

I relatori: G. Giambelluca (Banca d’Italia), D. Neumarker (SIA), N. Sotira (Poste), R. Cazzola (Trust Italia). Registrati:

Il 7 maggio webinar su pirateria audiovisiva ed eventi sportivi

di Flavio Fabbri

Il programma completo dell’evento online del 7 maggio organizzato dal centro di ricerca BILL della Luiss School of Law e da FAPAV.

CO2 e decarbonizzazione, imprese quotate a Piazza Affari restie sui dati

di Paolo Anastasio

Soltanto un’azienda su quattro fra quelle quotate a Piazza Affari rivela i suoi obiettivi di decarbonizzazione.

Auto elettriche: 700 euro costo medio dispositivi di ricarica per famiglia

di Flavio Fabbri

Arera: analizzati 225 dispositivi di ricarica, costi variabili per slow e fast. In media 1200 euro per le wallbox “intelligenti”.

ALTRE NEWS

Key4biz Tv

Colao: “Senza competenze digitali la Pa e le PMI restano al palo” (videomessaggio)

