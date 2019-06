Il giornalismo di precisione

Di Philip Meyer

Armando editore

Data di pubblicazione: 2019

ISBN: 9788869925122

Pagine: 256

Prezzo: € 24,00

Tra il mestiere del giornalista e quello dello scienziato ci sono più punti di contatto di quanto si possa ipotizzare. A partire dagli anni Settanta il giornalismo cominciò a muoversi verso una posizione più scientifica attraverso due distinti percorsi.

La crescente diffusione del computer rese disponibili enormi quantità di dati giornalistici in un modo che prima non era possibile; gli editori, al fine di intercettare nuovi lettori, si sforzarono di offrire loro un prodotto sempre più accurato e oggettivo. In tal modo, la tecnologia e il mercato spinsero il giornalismo nel suo insieme verso una posizione più scientifica.