Il Giappone investirà in AI e automazione per combattere la crisi di reclutamento militare

Il Ministero della Difesa giapponese ha annunciato un significativo aumento degli investimenti in AI, automazione e miglioramento delle condizioni di vita per affrontare una grave carenza di reclute nelle Forze di Autodifesa (SDF). Questa decisione arriva in un momento di potenziamento militare per contrastare la crescente influenza militare della Cina.

Il Giappone, che ha visto il peggior risultato di sempre nella campagna di reclutamento annuale con solo 10.000 nuovi soldati, ha deciso di implementare un sistema di sorveglianza basato sull’AI, oltre a droni e navi da guerra automatizzate che richiedono un numero ridotto di personale.

Al fine di attrarre più giovani in età da combattimento, che spesso preferiscono lavorare in aziende private con stipendi migliori, il governo offrirà incentivi finanziari e migliorerà le condizioni di vita, come alloggi con maggiore privacy e migliore accesso ai social media. Particolare attenzione sarà rivolta all’inclusione delle donne, con investimenti in strutture di alloggio dedicate e un maggiore supporto per contrastare le molestie sessuali, problema che ha ostacolato l’aumento della presenza femminile nelle SDF.

L’AGI arriverà presto o è ancora lontana decenni, a seconda della definizione

L’intelligenza artificiale generale (AGI) è al centro dell’attenzione nel settore tecnologico, con aziende come OpenAI, Google, Meta e Microsoft che investono ingenti risorse per sviluppare questa tecnologia rivoluzionaria. Tuttavia, secondo l’esperto di AI Andrew Ng, l’AGI potrebbe essere molto più lontana di quanto alcuni sostenitori lascino intendere.

Ng critica l’uso di definizioni ‘dubbie’ da parte di alcune aziende che affermano che l’AGI è imminente, sostenendo che abbassare il livello di ciò che costituisce l’AGI potrebbe far sembrare il suo arrivo più vicino di quanto non sia realmente.

Mentre alcuni definiscono l’AGI come una forma di intelligenza artificiale in grado di risolvere qualsiasi compito intellettuale umano, la realtà tecnologica odierna suggerisce che siamo ancora a decenni di distanza da tale capacità. La discrepanza nelle definizioni di AGI crea confusione e solleva domande sulla reale portata di queste affermazioni.

Ng conclude che, sebbene sia possibile che l’AGI si realizzi durante la nostra vita, non è ancora certo se e quando ciò accadrà, e le affermazioni attuali devono essere viste con un certo scetticismo.

Oprah Winfrey presenterà uno speciale ABC sull’AI con Bill Gates e il CEO di OpenAI Sam Altman

Oprah Winfrey condurrà uno speciale televisivo in prima serata su ABC intitolato ‘AI and the Future of Us: An Oprah Winfrey Special’, che andrà in onda il 12 settembre 2024. Questo evento mira a esplorare l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla vita quotidiana delle persone, con ospiti di rilievo come il CEO di OpenAI Sam Altman, l’ex CEO di Microsoft e presidente della Gates Foundation Bill Gates, e il creatore di contenuti tecnologici Marques Brownlee.

Lo speciale offrirà un approccio accessibile e approfondito al mondo dell’AI, affrontando temi cruciali come le responsabilità etiche dei dirigenti delle aziende AI, le rivoluzioni che l’AI potrebbe portare in settori come scienza, salute ed educazione, e le possibili implicazioni sul mercato del lavoro globale. Tra gli altri partecipanti ci saranno Tristan Harris e Aza Raskin del Center for Humane Technology, il direttore dell’FBI Christopher Wray e la scrittrice vincitrice del Premio Pulitzer Marilynne Robinson.

Prodotto da Harpo Productions di Winfrey, lo speciale promette di fornire una piattaforma importante per comprendere e partecipare a uno dei dibattiti globali più rilevanti del XXI secolo. L’evento sarà disponibile anche in streaming su Hulu il giorno successivo alla messa in onda.

