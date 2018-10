Il futuro dell’edilizia, l’AIST presenta il nuovo robot ‘carpentiere’ (Video)

L’Istituto nazionale giapponese di scienza e tecnologia industriale (AIST) ha pubblicato qualche giorno fa un video dove mostra un nuovo prototipo di robot progettato per lavorare nei cantieri edili.

Innegabilmente lento ma anche straordinariamente accurato, il robot ‘carpentiere’ è considerato il primo passo di un nuovo futuro in cui le macchine umanoidi potrebbero sostituire i lavori manuali. La dimostrazione del prototipo mostra il robot, battezzato HRP-5P, prendere un pezzo di cartongesso, poggiarlo e avvitarlo su una parete.

HRP-5P sfrutta l’intelligenza artificiale per la scansione dell’ambiente circostante, per il rilevamento degli oggetti e la pianificazione dei movimenti necessari a completare il suo compito. Secondo quanto dichiarato dai creatori, il progetto verrà utilizzato come piattaforma di sviluppo per diverse tipologie di robot umanoidi impiegabili nei cantieri edili, in quelli navali e, più in generale, in tutte gli scenari in cui si ritiene opportuno sostituire l’uomo nelle operazioni più pesanti e pericolose.

L’automazione industriale sta rapidamente cambiando il volto della moderna produzione di massa. Mentre le grandi linee di assemblaggio delle fabbriche stanno diventando sempre più robotiche, i lavoratori umani sono ancora spesso necessari per molte attività. HRP-5P non è in alcun modo il robot più avanzato che abbiamo mai visto ma, tuttavia, progettando direttamente un robot in grado di eseguire pesanti lavori manuali usando movimenti simili a quelli di un essere umano, AIST immagina l’HRP-5P utilizzato nei cantieri in risposta all’invecchiamento della popolazione giapponese e alla carenza di manodopera.