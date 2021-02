Enterprise 4.0 è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti clicca qui

È avvenuto un cambio di prospettive per le PMI italiane: si torna ai fondamentali, e si vira verso il cloud e verso le tecnologie della cosiddetta Intelligent Enterprise. Non più ERP in sé e per sé, ma strumenti specifici per la gestione ad esempio della clientela, dei dipendenti, dei fornitori e per la creazione di insight.

Parallelamente, anche nel segmento della produzione si vuole andare oltre il concetto di Industria 4.0, per includere nell’equazione anche i processi relativi alla supply chain.

In generale si sta assistendo a un’implementazione delle tecnologie dell’Industria 4.0 con quelle relative alla gestione dei business process. L’obiettivo per le PMI, ma non solo, è arrivare ad avere un unico filo conduttore digitale, dall’ordine fino alla consegna al cliente, che colleghi tutti i processi dell’azienda, anche a livello internazionale.

Tutto ciò per dare un senso “pratico” all’innovazione, anche alla luce dei cambiamenti dell’ultimo anno.

Questo è il futuro delle aziende italiane, e i grandi provider internazionali – come SAP – se ne sono già resi conto, anche grazie ai propri partner locali, che sicuramente sono in grado di comprendere con maggiore sensibilità le necessità dei clienti.

Ma come stanno rispondendo a queste nuove necessità?

Lo vediamo insieme, scendendo più nel dettaglio

Si vira verso il Cloud

Oggi stiamo assistendo ad una transizione implacabile verso il cloud.

Ciò che rende questa tecnologia così apprezzata dalle aziende è che – utilizzando il software in modalità “as a service” – queste non si devono occupare in prima persona di attività tecniche come la gestione del software e dell’hardware.

La transizione al cloud, che faceva già parte delle tendenze riconosciute negli anni scorsi, è stata accelerata dal Covid. Perché oggi le aziende hanno bisogno di fare di più, più in fretta, in modo più facile, e con maggiore efficienza sui costi.

Come sta cambiando quindi nell’offerta di soluzione dedicate? Per esempio SAP sta puntando molto su SAP Business ByDesign, l’ERP in cloud pensato specificatamente per le PMI che operano in un mercato complesso, competitivo e in continua evoluzione, qualunque sia la loro dimensione.

Intelligent Enterprise

L’ERP non è tutto: le aziende oggi necessitano di tutta un’altra serie di servizi complementari per continuare ad essere competitive. Tali servizi vengono offerti – per esempio – da SAP stessa con le sue soluzione, o dai suoi partner diffusi sul territorio.

Ma vediamo qualche esempio di ciò che definiamo come Intelligent Enterprise.

Sicuramente un ambito che vivrà un grande sviluppo nei prossimi anni è quello della customer experience. Infatti, le aziende non possono più sottovalutare l’importanza dell’esperienza cliente online o offline, e devono poter disporre degli strumenti utili ad affrontare le sempre maggiori aspettative dei propri consumatori.

Allo stesso tempo, importantissimo è l’insieme di strumenti di data analysis che si occupano dei dati e della loro analisi. Non basta infatti avere a disposizione una piattaforma di storage, ma – con l’aumentare della quantità di dati disponibili – è diventato necessario disporre di strumenti che li analizzino e che riescano ad estrarre da essi insight utili per il board aziendale.

Cloud e integrazione delle funzionalità

L’integrazione tra i processi aziendali è diventata una necessità non più rimandabile, soprattutto oggi che il digitale offre nuove opportunità di crescita, ma anche maggiori complessità di gestione.

Per esempio, all’inizio della pandemia tutte le aziende volevano un e-shop per vendere online. Ma le aziende si sono presto accorte che – anche se avevano la migliore soluzione di e-commerce sul mercato – questa diventava inutile se non erano in grado di consegnare la merce al momento giusto, al prezzo giusto, nel posto giusto.

Il digitale è come un puzzle: tutti i pezzi che compongono una digital transformation di successo si devono completare tra di loro alla perfezione. Il concetto di integrazione è quindi tornato a essere un fattore chiave.

SAP e i suoi partner – come abbiamo già detto – offrono tutta una serie di soluzioni complementari che servono proprio a questo: a creare un ecosistema complementare in cui ogni elemento si relaziona e si integra con l’altro. Insieme permettiamo all’azienda nostra cliente di controllare e gestire le complessità del digitale, e di aumentare l’efficienza dei processi operazionali.

Conclusioni

In Italia l’innovazione deve avere uno scopo: non tecnologia fine a sé stessa, ma tecnologia che abbia un valore evidente, che risponda alla domanda “cosa posso ricavarne”. In particolare per le PMI italiane, dove spesso il proprietario investe in azienda il suo patrimonio personale, questa tendenza si accentua ancora di più.

È quindi diventata più rilevante che mai la necessità di far percepire concretamente i vantaggi dell’adozione di tecnologie digitali in azienda. Un cambio di linguaggio, e una maggiore integrazione tra le diverse funzionalità offerte, è quindi necessario.

SAP si sta muovendo in questa direzione, e dove non arriva lei, ci pensano i partner diffusi sul territorio. Per esempio noi di Neos Consulting, che facciamo parte del gruppo Neosperience, offriamo tutta una serie di soluzioni per la customer experience e la data analysis, sviluppate perché siano implementabili con le soluzioni SAP.

Per esempio – giusto per citarne due – mettiamo a disposizione dei nostri clienti Rubin Red, l’ecommerce che mette al primo posto la fluidità di navigazione e la completa personalizzazione dell’interfaccia, e User Insight, la soluzione per analizzare i dati degli utenti online, ed estrarre i loro profili psicologici e comportamentali.

Se pensi che la tua azienda si trovi invischiata nelle problematiche descritte in questo articolo, o che abbia bisogno di una rinfrescata tecnologico (con al centro il raggiungimento di obiettivi concreti) non esitare a contattarci: siamo centro di eccellenza SAP per il nord-est, ma abbiamo sedi in tutta Italia, e siamo pronti ad aiutarti nella tua trasformazione digitale.