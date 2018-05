Il futuro della salute

Data di pubblicazione: 2018

Hoepli editore

ISBN: 9788820384944

Pagine: 304

Prezzo: € 18,00

La tecnologia sta cambiando ogni aspetto della nostra vita (a partire dai nostri comportamenti). Come impatterà sull’universo salute? Come cambieranno i nostri modi di pensarla e soprattutto gli automatismi che abbiamo ereditato dai nostri genitori? Per prenderci cura di noi stessi e dei nostri cari, già oggi, occorre un radicale cambiamento di mentalità. Cosa serve imparare? Cosa ci aspetta? Controlli a distanza tramite smartphone, non più code per gli esami, app al posto dei medicinali… anche l’Intelligenza Artificiale entrerà prepotentemente nel campo della salute, arrivando in alcuni casi a definire vere e proprie ‘terapie digitali’. Il cambiamento non potrebbe essere più dirompente.

La rivoluzione digitale sta per stravolgere il rapporto medico-paziente e dovremo tutti imparare a gestire comportamenti nuovi. Perché la nuova medicina sarà improntata a evitare l’insorgenza di una malattia piuttosto che a intervenire quando questa è insorta. Ma quanto è lontano questo futuro? Questo libro è l’anteprima della più importante trasformazione che l’evoluzione tecnologica abbia mai portato all’umanità. E Roberto Ascione la descrive attraverso l’uso di tanti esempi pratici di applicazione, di aziende o startup che hanno cambiato, stanno cambiando e cambieranno per sempre il nostro rapporto con la salute.

Roberto Ascione è un imprenditore e opinion leader internazionale nell’applicazione delle tecnologie digitali alla salute, con un’esperienza ventennale in marketing e comunicazione, trasformazione dei processi di business e innovazione applicati alla salute. Forte di una formazione medica e di una laurea in Scienze della Comunicazione ha fondato varie imprese focalizzate sull’intersezione di medicina e tecnologie digitali, tra cui un’azienda di gestione di dati sanitari, una con focus sulla ricerca clinica online e una delle primissime agenzie di comunicazione digitale specializzate nella salute.

È molto attivo nell’ecosistema delle start-up in digital health ricoprendo diversi ruoli di advisor in Europa e negli USA. È spesso invitato come speaker a conferenze internazionali e ricopre incarichi di advisor per organizzazioni di ricerca e acceleratori di startup sia in Europa sia negli USA. Attualmente è CEO di Healthware International, un’agenzia che combina i servizi di consulenza strategica e creatività con l’innovazione e la tecnologia, creando valore per tutti gli stakeholder, esistenti ed emergenti, dell’area salute.