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Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove sfide dell’Alleanza

Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove sfide dell’Alleanza

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Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove sfide dell’Alleanza Adnkronos

(Adnkronos) – Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara è stato al centro dell’incontro ospitato dal Centro studi americani, che ha riunito diplomatici, accademici ed esperti di relazioni internazionali per analizzare gli esiti del vertice dell’Alleanza Atlantica e le prospettive della sicurezza euro-atlantica. L’appuntamento ha offerto una lettura critica delle decisioni adottate durante il Summit Nato di Ankara del 7 e 8 luglio, in un contesto internazionale segnato dalla guerra in Ucraina, dall’instabilità in Medio Oriente e dalla crescente competizione tra le grandi potenze. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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