“La Gen-AI supporta il project manager nella pianificazione, nell’anticipazione dei rischi e nell’ottimizzazione delle risorse, trasformando le complessità in opportunità. Questo non significa delegare alla tecnologia, ma potenziare il ruolo del project manager, amplificandone la capacità di controllo e visione strategica”. La guida pratica nel libro di Fabio Momola e di Federico Rajola.

Viviamo in un’epoca in cui la complessità e il cambiamento sono la normalità. Per le aziende, ciò rappresenta una sfida costante, soprattutto nella gestione di progetti che sempre di più devono unire obiettivi di business, sostenibilità economica e sociale, e capacità di guardare al futuro. Tutto questo, peraltro, accade in una fase storica in cui le organizzazioni di ogni settore devono affrontare una diffusione crescente e pervasiva delle tecnologie avanzate, a partire dall’Intelligenza Artificiale Generativa, che ci costringe a guardare il nostro mondo con occhi diversi.

Di fronte a questa trasformazione epocale, è chiaro che i metodi tradizionali non bastano più. Da questa consapevolezza nasce “THE Guide to Successful Project Management“, il libro che ho scritto insieme a Federico Rajola per offrire un nuovo punto di vista sulla disciplina.

L’idea centrale è che la gestione dei progetti debba evolversi per essere al passo con i tempi. Per questo abbiamo sviluppato THE (Tailored Hybrid Enhanced), una metodologia che combina il meglio delle tecniche predittive, Lean, Agile e ibride. Ma ciò che crediamo renda davvero innovativo questo approccio è l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale Generativa, che non è solo uno strumento tecnologico, ma un vero e proprio acceleratore di capacità umane. La Gen-AI, infatti, supporta il project manager nella pianificazione, nell’anticipazione dei rischi e nell’ottimizzazione delle risorse, trasformando le complessità in opportunità.

Immaginate un progetto complesso, con obiettivi mutevoli e una moltitudine di variabili da gestire. La metodologia THE, con il suo modello flessibile, consente di adattare il ritmo del lavoro grazie a cicli adattivi, bilanciando fasi predittive e iterative. Qui entra in gioco l’AI Generativa, che agisce come una mente supplementare, offrendo suggerimenti basati sull’analisi di grandi quantità di dati, individuando pattern nascosti e fornendo insight preziosi per prendere decisioni più rapide e consapevoli. Questo non significa delegare alla tecnologia, ma potenziare il ruolo del project manager, amplificandone la capacità di controllo e visione strategica.

Con la metafora dei sei “sensi”, abbiamo creato un framework pratico per affrontare le principali aree del progetto

L’innovazione, però, non si limita al livello tecnologico. Con la metafora dei sei “sensi” (ascolto, percezione, vista, tatto, equilibrio e olfatto), abbiamo creato un framework pratico per affrontare le principali aree del progetto. Ogni “senso” corrisponde a una competenza chiave, come l’ascolto delle esigenze degli stakeholder o l’anticipazione dei rischi. Anche qui, l’Intelligenza Artificiale si integra perfettamente, supportando questi “sensi” con strumenti analitici avanzati che migliorano la gestione delle risorse e il controllo dei costi.

Una guida pratica basata su anni di esperienza reale e supportata da solide basi teoriche

Il nostro intento non è mai stato scrivere un manuale accademico astratto, ma una guida pratica, basata su anni di esperienza reale e supportata da solide basi teoriche, che possa diventare un supporto e un’ispirazione per project manager, imprenditori, leader aziendali, così come per chi si affaccia al mondo del project management o desidera aggiornarsi sulle innovazioni più recenti.

Molti testi si limitano a descrivere singole metodologie. THE Guide to Successful Project Management, invece, si distingue perché aiuta a scegliere l’approccio giusto per ogni contesto, evitando soluzioni standardizzate e inefficaci.

Credo fermamente che il futuro appartenga a chi saprà abbracciare il cambiamento e utilizzare strumenti innovativi per orientarsi in un mondo in costante trasformazione. Questo libro non vuole essere solo una guida per il presente, ma una bussola per chi coltiva l’ambizione di creare dei progetti che, innovando, aiutino ad affrontare e guidare le velocissime trasformazioni in corso.

