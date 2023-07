“Il futuro al centro” – Bambini e adolescenti nella scena mediale contemporanea

Data Di Pubblicazione: 06-2023

Numero Pagine: 160

ISBN/EAN: 9788823891715

Formato: Carta

Rivolto a studiosi e operatori dei media e della comunicazione ma anche all’opinione pubblica più in generale, il volume di Mihaela Gavrila e Massimiliano Padula intende esplorare i principali cambiamenti dell’offerta mediale e dei comportamenti di fruizione indotti dalle trasformazioni digitali degli ultimi decenni.

Il libro si sofferma sulla platea dei minori, che sollecita un surplus di attenzione nel suo rapporto con la cultura digitale. Si pone soprattutto il problema del ripensamento della tutela dei bambini e dei ragazzi, ricontestualizzandola nell’attuale contemporaneità mediale frammentata, caotica, generativa, ma anche insidiosa e di difficile regolamentazione.

L’occasione di una compiuta riflessione sulla rilevanza di un rapporto sano tra i minori e i media apre di fatto una finestra sul futuro della società. Un futuro che avrà come abitanti legittimi proprio i bambini e gli adolescenti di oggi, sempre di meno sul piano numerico e a maggior ragione bisognosi di adeguate politiche di tutela e di cura, soprattutto a seguito del vissuto traumatico durante la pandemia da Covid-19 e, successivamente, con l’invasione nella loro sensibilità delle narrazioni sul conflitto russo-ucraino.

GLI AUTORI

Mihaela Gavrila è Professoressa associata abilitata come professore ordinario presso Sapienza Università di Roma, dove insegna Entertainment and Television Studies. È Responsabile Scientifico di MediaLab – RadioSapienza e, con Roberto Faenza, di Cinemonitor. Osservatorio Cinema e Media Entertainment. Da dicembre 2017 è componente in rappresentanza delle Istituzioni del Comitato Ministeriale Media e Minori. È Direttrice del Master di II Livello in Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale promosso dalla Sapienza con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

Con Egea ha pubblicato “Vincere la paura. Una nuova comunicazione della sicurezza contro il mediaterrorismo” (2022).

Massimiliano Padula è Docente stabile di Scienze della comunicazione sociale presso l’Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Pontifi cia Università Lateranense. Presso lo stesso Ateneo insegna Sociologia dei processi culturali e comunicativi al ciclo di studi in Scienze della Pace. È visiting professor di Sociologia presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium di Roma. È stato inoltre membro del Comitato Media e Minori e presidente nazionale dell’Aiart (Associazione italiana ascoltatori radio e televisione) e del Copercom (Coordinamento delle associazioni per la comunicazione).