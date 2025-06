Il fondatore di Spotify Daniel Ek ha investito altri 600 milioni di euro nella startup tedesca Helsing, portando la sua valutazione a 12 miliardi di euro. L’operazione, guidata dalla sua società Prima Materia, coinvolge anche Saab e fondi VC come Lightspeed, Accel, Plural e General Catalyst. Il capitale totale raccolto dall’azienda sale così a 1,37 miliardi.

Dalla difesa software ai sistemi d’arma autonomi

Fondata nel 2021 a Monaco da Torsten Reil, Gundbert Scherf e Niklas Köhler, Helsing sviluppa tecnologie militari basate sull’intelligenza artificiale.

Dopo aver iniziato con software di analisi per sensori da combattimento, l’azienda è passata alla produzione di hardware: droni da attacco (HF-1, HX-2), aerei autonomi e sottomarini unmanned. Il sistema Altra consente il controllo coordinato di sciami di droni e guida anche jet come il Saab pilotato da AI testato nei mesi scorsi.

Produzione europea e commesse strategiche

Helsing ha già venduto migliaia di droni all’Ucraina e ha attivato contratti con Regno Unito, Germania e Svezia. Il modello HX-2 è prodotto nel sud della Germania, con capacità di oltre 1.000 unità al mese. L’obiettivo è estendere la produzione ad altri paesi europei per rafforzare la filiera continentale della difesa autonoma.

Già nel 2021 Ek aveva investito 100 milioni in Helsing, poco prima dell’invasione russa in Ucraina, suscitando proteste da parte di alcuni artisti su Spotify. Con questa nuova iniezione di capitale, assume anche la presidenza del consiglio di amministrazione della startup. “So che ci saranno critiche, ma sono convinto che questa sia la cosa giusta per l’Europa”, ha dichiarato al Financial Times.

Perché Daniel Ek investe nella difesa europea

L’investimento di Daniel Ek in Helsing non è solo una mossa finanziaria, ma una scelta strategica e ideologica. L’imprenditore svedese vede nella difesa autonoma europea un pilastro essenziale per la sicurezza del continente e una nuova frontiera dell’innovazione tecnologica.

A differenza dei tradizionali colossi degli armamenti, Helsing rappresenta la convergenza tra AI, software avanzato, robotica e sistemi autonomi — ambiti nei quali Ek ha maturato esperienza con Spotify.

La difesa diventa un settore sempre più redditizio

L’interesse di Ek si inserisce in un contesto di espansione senza precedenti del mercato globale della difesa. Secondo i dati SIPRI, la spesa militare mondiale ha superato i 2.563 miliardi di dollari nel 2024, con una previsione di crescita a 2.689 miliardi nel 2025.

Le 100 maggiori aziende del settore hanno generato oltre 632 miliardi di dollari di ricavi nel 2023, con aumenti significativi in Europa. In particolare, aziende come Rheinmetall e BAE Systems hanno registrato rispettivamente una crescita del +190% e utili operativi da 2,68 miliardi di sterline nel 2024, grazie all’impennata degli ordini legati alla guerra in Ucraina e alla riqualificazione della spesa militare da parte di numerosi governi europei.

Il mercato della difesa, una volta ritenuto di nicchia e dominato da contractor storici, sta diventando sempre più attrattivo per investitori tech e venture capitalist. Helsing, con la sua combinazione di AI, automazione e capacità produttiva su larga scala, rappresenta il nuovo volto dell’industria bellica europea.

