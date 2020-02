Il fattore umano nella cyber security

Di Nicola Sotira

Franco Angeli editore

Data di pubblicazione: gennaio 2020

Codice ISBN: 9788891790231

9788891790231 Pagine: 128

Prezzo: € 20,00

Il manuale, costruito con linguaggio semplice e diretto, affronta in maniera agile il grande tema della sicurezza e della protezione delle reti digitali facendo focus sulle metodologie e gli strumenti più efficaci che andranno adottati dalle aziende per attuare una sensibilizzazione (awareness) all’uso consapevole e responsabile del web e dei nuovi sofisticati strumenti di comunicazione.

Molteplici i target di riferimento: dai team che operano nell’ambito della tutela aziendale, ai professionisti delle Risorse Umane, alle aree della comunicazione e della formazione, al variegato fronte dei professionisti impegnati a far crescere e a diffondere un’adeguata cultura della prevenzione del rischio. Gli autori, esperti di cyber security, offrono una lettura ragionata delle esperienze e delle best practices più innovative.

Nel corso della trattazione, che si caratterizza per il suo approccio pragmatico, vengono, in particolare, illustrati i contenuti da veicolare, le tecniche, i linguaggi e i requisiti principali che possono determinare il successo delle campagne awareness.

Molto importante nella dinamica del cambiamento in atto, si rivela il ruolo dell’individuo, che deve essere collocato al centro di qualsiasi policy finalizzata a regolare le iniziative di awareness e di tutela aziendale.

La mancanza di conoscenze e competenze può rendere, infatti, ancora più difficile la definizione di strategie efficaci di contrasto degli illeciti e delle intrusioni non autorizzate che si verificano a diversi livelli nelle reti telematiche.

Le nuove frontiere della prevenzione, come viene ricordato nel testo, passeranno tutte attraverso attività strutturate di formazione dirette sia ai clienti sia ai dipendenti. La sicurezza, oltre ad essere un fattore strategico per il business, si configura nella contemporaneità come un asset valoriale fondante che va difeso nell’orizzonte in espansione della digital society in cui tutti viviamo, ormai, fatalmente immersi.

Nicola Sotira è direttore generale della Fondazione no-profit Global Cyber Security Center di Poste Italiane e responsabile del CERT di Poste Italiane.

Indice

Massimiliano Cannata, Prefazione

Nicola Sotira, Introduzione

Alessandra Rose, Aspetti psicologici e cognitivi: il valore dell’individuo per la cyber security

Elena Mena Agresti, Come costruire una campagna di awareness

Elena Mena Agresti, Le principali aree di intervento e gli strumenti da presidiare

Elena Mena Agresti, Iniziative di condivisione e approfondimento delle conoscenze

Chiara Abbadessa, Sonia Ciampoli, Tecnologie digitali e nuovi linguaggi

Marianna Cicchiello, Focus sui giovani: un target strategico da sensibilizzare

Michela Cristiani, Metodologie di misurazione

