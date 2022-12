Il falso ‘made in Italy’ ci costa 57mila posti di lavoro

Trentasei miliardi di euro potrebbero entrare nelle casse delle aziende italiane, ma non succede a causa della contraffazione dei marchi del made in Italy.

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Trentasei miliardi di euro potrebbero entrare nelle casse delle aziende italiane, ma non succede a causa della contraffazione dei marchi del made in Italy. L’Ocse ha stimato il danno per l’economia italiana dovuto ai prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale: nel 2016, anno degli ultimi dati disponibili, questo danno ha rappresentato il 3,6% delle vendite delle aziende italiane, sia in Italia che all’estero. L’Ocse ha provato anche a capire da dove arrivano i prodotti contraffatti venduti in Italia. Secondo le stime – come si vede nel grafico sopra – i primi fornitori di merci taroccate sono la Cina e Hong Kong. Ma è la Turchia il principale canale, tra i Paesi più vicini, della merce contraffatta in Italia.

Made in Italy: i posti di lavoro persi a causa del made in Italy

L’Ocse va oltre: traduce in numeri reali il danno per le aziende italiane. E anche quello per i lavoratori. In sostanza, il calo delle vendite delle aziende in regola riduce la domanda di manodopera. Nel 2016 i posti di lavoro inevitabilmente persi in Italia nel commercio all’ingrosso e al dettaglio a causa di importazioni di prodotti contraffatti e piratati sono stati più di 31.000, vale a dire oltre l’1,7% degli occupati in questo comparto. Il numero totale di posti di lavoro persi nelle imprese italiane per via della violazione globale di marchi registrati arriva a oltre 57.000 persone, pari al 2,3% degli addetti del settore manifatturiero in Italia.

Tecnologia, borse e giocattoli

La contraffazione dei marchi colpisce soprattutto i dispositivi tecnologici: un giro d’affari che vale 3,3 miliardi di euro. In termini relativi, invece, gli articoli in pelle e le borse, i giocattoli e i giochi e l’abbigliamento sono state le categorie maggiormente prese di mira dai contraffattori, incidendo rispettivamente per il 16%, il 14,9% e il 13,8% delle vendite totali.

Ma chi compra tarocchi sa che sono tarocchi? Non sempre. Il 43,6% dei prodotti scambiati nel mondo che hanno violato i diritti di proprietà italiani è stato venduto al consumatore finale è venduto a persone convinte di acquistare prodotti autentici. Questa quota varia in base alla categoria merceologica, e va dal 34% per i gioielli e gli orologi all’86% per i prodotti alimentari.

Le sanzioni per chi commercia marchi contraffatti

Si fa presto a dire “marchi contraffatti”. La legge, infatti, fa alcune distinzioni importanti e da queste distinzioni derivano sanzioni diverse. Una cosa è la contraffazione vera e propria di marchi e loghi (come quello di una casa di moda, per esempio), un’altra riguarda la contraffazione di brevetti e disegni industriali. Nel primo caso la punizione è una multa che può variare tra i 2.500 e i 25.000 euro. Nel secondo caso si rischia il carcere per un minimo di 1 anno e un massimo di 4 mentre la sanzione pecuniaria varia da 3.500 a 35.000 euro.

Che cosa è il reato di ricettazione sul made in Italy

La ricettazione consiste nel trarre profitto, per sé o per altri, da una condotta illecita. Quindi vendere prodotti contraffatti, come un vestito, una borsa, ma anche un macchinario industriale, comporta anche il reato di ricettazione dato che i soldi incassati, anche se regolarmente fatturati, provengono da quello che il codice penale definisce un “delitto”. Per di più chi incassa soldi in questo modo è consapevole di farlo illecitamente dato che ha venduto un oggetto con il marchio contraffatto. Quindi spesso, oltre al reato già illustrato, si va incontro anche a quello di ricettazione che è punito con una pena di 2 anni di carcere (fino a) e una multa di 20.000 euro.

I dati si riferiscono al: 2016

Fonte: Ocse