Il divario di Hollywood sull’intelligenza artificiale è in crescita

L’arrivo dell’AI ha sconvolto Hollywood come un terremoto, causando licenziamenti e tagli ai costi nel 2022. SAG-AFTRA e la Recording Industry Association of America hanno iniziato a mobilitarsi a Washington D.C., trovando supporto in senatori come Chris Coons e Marsha Blackburn.

A luglio 2023, una proposta di legge per proteggere l’uso non autorizzato di voci e immagini generate dall’AI è stata introdotta. I dirigenti degli studi cinematografici hanno supportato la misura purché non limitasse il loro diritto di usare ‘repliche digitali’ in parodie e documentari.

La crescente adozione di strumenti AI in produzione ha diviso Hollywood: mentre alcuni sostengono l’uso di questi strumenti per migliorare la narrazione, altri temono che possa danneggiare l’integrità del cinema. La Motion Picture Association ha espresso preoccupazioni sulla protezione della proprietà intellettuale contro le aziende AI e la competizione con opere generate da macchine.

Nel frattempo, l’Ufficio del Copyright degli Stati Uniti ha sottolineato la necessità urgente di leggi per regolamentare i deepfake. Nonostante le preoccupazioni legali e di copyright, l’uso dell’AI continua a crescere, anche nella scrittura di sceneggiature.

Alcuni registi vedono l’AI come uno strumento utile, mentre altri temono che possa ridurre il valore della creatività umana. La questione centrale rimane se le opere create con l’AI possano ottenere protezione del copyright, un problema che potrebbe frenare l’adozione su larga scala di tali tecnologie nel cinema.

Il nuovo robot umanoide di Figure utilizza OpenAI per conversazioni in linguaggio naturale

Il nuovo robot umanoide di Figure, denominato Figure 02, è stato svelato come successore del precedente modello Figure 01. Questo robot è dotato di altoparlanti e microfoni, permettendogli di parlare e ascoltare le persone sul posto di lavoro.

La collaborazione con OpenAI, che ha contribuito a raccogliere 675 milioni di dollari in una Serie B, ha portato all’integrazione di capacità avanzate di linguaggio naturale, sfruttando modelli come ChatGPT e Google Gemini.

Questo miglioramento consente agli utenti di dare istruzioni ai robot in modo più efficace e trasparente, migliorando la sicurezza grazie anche a sensori di visione e prossimità. Il robot Figure 02 ha già iniziato a collaborare con BMW per la formazione e la raccolta dati nel loro stabilimento di Spartanburg, Carolina del Sud.

Con sei telecamere RGB, un modello linguistico visivo a bordo, e mani migliorate con 16 gradi di libertà, Figure 02 rappresenta un avanzamento significativo rispetto al modello precedente.

La società ha anche lasciato intendere che il robot potrebbe trovare applicazione oltre i magazzini e le fabbriche, entrando in futuri contesti domestici.

Figure non è l’unica azienda a esplorare queste tecnologie; anche Agility, Apptronik e Sanctuary AI stanno effettuando piloti simili, e progetti come Grok AI e Optimus di Elon Musk mirano a integrare AI generativa per una comunicazione migliorata tra esseri umani e robot.

ByteDance si unisce ai rivali di Sora di OpenAI con il lancio di un’app video AI

ByteDance ha ampliato la sua offerta con un software capace di generare video a partire da prompt testuali, entrando così in un mercato emergente già presidiato da OpenAI con il suo modello Sora. Jimeng AI, sviluppato dalla Faceu Technology di ByteDance, è ora disponibile sull’Apple App Store per gli utenti cinesi, dopo il rilascio su Android avvenuto il 31 luglio.

Il modello di generazione video di ByteDance segue il trend delle recenti introduzioni di modelli simili in Cina. Kuaishou ha reso disponibile il suo modello Kling AI per un pubblico globale alla fine del mese scorso, e altre startup cinesi come Zhipu AI e Shengshu hanno lanciato i loro modelli video, Ying e Vidu, rispettivamente.

Faceu Technology opera sotto la divisione Jianying di ByteDance, nota per l’app di editing video CapCut. Jimeng AI offre abbonamenti a 69 yuan ($9.65) mensili, 79 yuan per un mese singolo, o 659 yuan annualmente, permettendo agli utenti di creare circa 2.050 immagini o 168 video AI al mese. Questo sviluppo segue l’acquisizione di strumenti simili da parte di altre aziende cinesi, che cercano di competere nel crescente settore dell’AI per la generazione di video.

