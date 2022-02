Il discorso di Mattarella? Il messaggio occulto è stop alle privatizzazioni

La giornata in pillole.

L’analisi del discorso di insediamento di Sergio Mattarella al Quirinale nel commento di Paolo Maddalena, professore, Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale: la causa dell’avanzante miseria generale è la politica delle privatizzazioni, delocalizzazioni e svendite, sostenute da Draghi il 2 giugno 1992 sul panfilo Britannia.

Telefonica e Pontegadea, la holding di Amancio Ortega (patron di Zara) hanno rilevato il 40% di KKR in Telxius, la controllata di Telefonica che detiene i cavi sottomarini del gruppo.

I sindacati chiedono all'ad Pietro Labriola un incontro urgente entro la prossima settimana per avere il quadro generale del piano in via di elaborazione.