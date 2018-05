Il diritto nella società digitale

Di Giuseppe Corasaniti

Franco Angeli editore

Data di pubblicazione: aprile 2018

ISBN: 9788891768810

Pagine: 264

Prezzo: € 22,50

Sopravvivrà il diritto alla rivoluzione digitale? E quale sarà l’impatto tra l’affermazione inesorabile dell’intelligenza artificiale e la cultura giuridica? Riuscirà l’algoritmo a sostituire il ragionamento giuridico umano? Nel rapporto, apparentemente conflittuale, e nel confronto continuo tra diritto e informatica regole giuridiche e regole tecniche nascono, si affermano, convivono e si contrappongono nella società “digitale”, al cui interno ruoli e funzioni sembrano attenuare e ridimensionare sempre di più, e persino confondere, le tradizionali categorie e responsabilità di ordine giuridico.

Le difficoltà proprie di una regolamentazione tendenzialmente universale si sommano alle difficoltà di concepire un quadro condiviso di valori e principi comprensibile ed efficace.

Partendo dalla nozione unificante del diritto come strumento “ergonomico” essenziale di risoluzione dei conflitti e di confronto sociale e analizzando la proiezione filosofica propria di ogni strumento giuridico nel suo evolversi verso l’innovazione , il volume offre una prospettiva nuova di ricostruzione sistematica sulle comuni radici per due discipline, quella giuridica e quella informatica, solo apparentemente distanti, che invece potrebbero essere considerate molto più vicine e in continua e reciproca interazione, in un ambito sempre più globale.

Giuseppe Corasaniti è magistrato ordinario (sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione) e docente universitario di informatica giuridica. Ha partecipato alle più importanti iniziative di regolamentazione internazionale in materia di contrasto al cybercrime ed è autore di numerose pubblicazioni dedicate al rapporto tra diritto e tecnologie informatiche tra cui: “La responsabilità civile da reato informatico” in Aa.Vv. Diritto dell’informatica (Torino 2014); Cybercrime, responsabilità degli enti, prova digitale (Padova 2009); Diritti nella rete. Valori umani, regole, interazione tecnologica globale (Milano 2006); Diritto e deontologia dell’informazione (Padova 2006); Esperienza giuridica e sicurezza informatica (con prefazione di Romano Prodi e Lee Loevinger, Milano 2003).