Il direttore Luigi Garofalo ospite di RaiNews24: “Un vero cloud Ue e AI italiana”

Il direttore di Key4biz Luigi Garofalo è stato ospite in studio di RaiNews24 per commentare l’operato del Governo sull’intelligenza artificiale e il cyber caos mondiale del 19 luglio scorso. In sintesi la sua opinione: “Sviluppare intelligenza artificiale e cybersicurezza in Italia e creare il vero cloud europeo per intraprendere l’indipendenza tecnologica e dei servizi. Altrimenti il cyber-caos mondiale cosa ci ha insegnato?”

