Martedì 16 maggio, dalle 10.30 alle 13.00, si terrà presso la sede di I-COM a Roma, la roundtable “Il digitale ti dà una mano: il ruolo degli attori pubblici e privati per l’empowerment dei consumatori”. L’iniziativa rientra tra le attività di collaborazione con il think tank PromethEUs nell’ambito del Consumer Empowerment Project (CEP), un progetto condotto da Euroconsumers, gruppo internazionale di organizzazioni di consumatori di cui fa parte Altroconsumo, in partnership con Google. Durante l’evento, sarà presentato per la prima volta in Italia il Consumer Digital Empowerment Index, uno studio di ricerca che mira a quantificare e fornire informazioni dettagliate sul modo in cui i servizi digitali contribuiscono all’empowerment dei consumatori nella loro vita quotidiana.

La ricerca – condotta nel corso del 2022 in 10 paesi europei con particolare attenzione a Belgio, Italia, Spagna e Portogallo – ha coinvolto un panel di 21 esperti che hanno identificato 10 aree di consumo principali con 4 servizi digitali per ogni area. A questo lavoro ha fatto seguito un’indagine statistica online svolta in 10 paesi europei su 18.861 individui di età compresa tra i 18 e i 74 anni. I risultati dell’indagine hanno evidenziato un ranking di utilizzo dei servizi digitali da parte dei consumatori che ha visto al primo posto l’utilizzo di strumenti di messaggistica o servizi email, seguito dalla gestione dei conti bancari e dall’acquisto di prodotti online.

“Con questo indice vogliamo offrire uno strumento affidabile e scientificamente robusto per misurare l’impatto della digitalizzazione sulle abitudini di consumo”, afferma Marco Scialdone, Head of Litigation and Academic Outreach di Euroconsumers, “La ricerca”, continua, “è a disposizione della comunità scientifica e di ogni stakeholder pubblico e privato, affinché i dati siano sempre il punto di partenza per ogni riflessione sul digitale”.

“I dati dell’indice confermano l’importanza dell’identità digitale per i consumatori italiani”, aggiunge Federico Cavallo, responsabile relazioni istituzionali di Altroconsumo, “in particolare, un accesso facile ed immediato ai servizi online della Pubblica Amministrazione è considerato essenziale dai cittadini e ci aspettiamo politiche coerenti con questa necessità, anche prendendo in considerazione l’inserimento in Costituzione dell’identità digitale”. Alla tavola rotonda parteciperanno: Vittorio Calaprice, Analista politico Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Agostino Ghiglia, Componente Garante per la protezione dei dati personali, Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM, Donato Antonio Limone, Presidente task force per l’Innovazione Dipartimento per la trasformazione digitale, Andrea Dara, Deputato Lega, Andrea Casu, Deputato Partito Democratico, Antonio Salvatore Trevisi, Senatore M5S, Eleonora Faina, Direttrice Generale Anitec-Assinform, Marco Scialdone, Head of Litigation and Academic Outreach Euroconsumers, Marco Anelli, Group Service Manager Statistical Surveys Euroconsumers, Stefano Da Empoli, Presidente I-Com. Si discuterà anche dei servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione e delle misure normative e delle strategie evolutive riguardo all’identità digitale in Italia e in Europa. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di I-Com.