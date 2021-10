Il digitale migliora la vita, ma 4,3 milioni di italiani sono offline

19 ottobre. La giornata in pillole. Rapporto Censis-Lenovo: sette italiani su dieci pensano che il digitale migliori la vita, ma 4,3 milioni sono senza Internet e 13 milioni hanno connessioni scadenti.

Roberto Baldoni, direttore generale della ACN, al convegno ‘Dalla sicurezza aziendale alla sicurezza collettiva’, ha spiegato nel dettaglio gli ambiti nei quali si muove l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il ministro per l’Innovazione e la transizione digitale Vittorio Colaoaccelera e guarda già alle gare per la fibra e il 5G, ma manca ancora all’appello la mappatura del 5G.

Censis: per 7 italiani su 10 il digitale migliora la vita. Ma 4,3 milioni di utenti non connessi

di Paolo Anastasio

Sette italiani su dieci pensano che il digitale migliori la vita, ma 4,3 milioni sono senza Internet e 13 milioni hanno connessioni scadenti.Leggi l’articolo

Cloud e 5G, Baldoni (ACN): “Sviluppare in Italia tecnologia trusted”

di Luigi Garofalo

Roberto Baldoni ha spiegato nel dettaglio gli ambiti nei quali si muove l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.Leggi l’articolo

Fibra e 5G, Colao ‘Definizione gare avanti’. Ma quando la mappatura 5G?

di Paolo Anastasio

Il ministro Vittorio Colao accelera e guarda già alle gare per la fibra e il 5G, ma manca ancora all’appello la mappatura del 5G.Leggi l’articolo

Nuovo digitale terrestre: il 20 ottobre lo switch off di 15 canali

di Flavio Fabbri

Da domani mercoledì 20 ottobre inizia lo switch-off tecnico del digitale terrestre e l’avvio della nuova fase della televisione digitale.Leggi l’articolo

Infrastrutture sostenibili e digitali al centro dei piani di investimento globali

di Flavio Fabbri

La transizione ecologica e digitale necessita di nuove infrastrutture, più potenti e sicure. C’è da recuperare gap da 15 trilioni di dollari.Leggi l’articolo

“La politica estera italiana in vista del G20”, domani alle 11 l’Executive webinar

di Redazione

Democrazia Futura e Key4biz presentano l’Executive Webinar “La politica estera italiana in vista del G20.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. L’occasione giusta per l’Italia di Mario Draghi. Sapremo coglierla?

di Giampiero Gramaglia

L’aria che tira nel mondo: Generazione Trump al tramonto, autocrati in bella forma, l’Europa tra il dopo Merkel e le presidenziali francesi.Leggi l’articolo

La PA che vorrei”, domani alle 15 intervista live a Giovanni Manca (esperto ICT)

di Redazione

Domani alle 15 nuova appuntamento de “La Pa che vorrei”. Tema della puntata: “Le regole tecniche della trasformazione digitale”.Leggi l’articolo

L’8% dei fondi pensionistici europei attento alla green economy

di Flavio Fabbri

Grazie alla transizione green oggi è possibile scegliere in UE e GB se e come investire i risparmi in settori a “zero emissioni di CO2”.Leggi l’articolo

Vodafone, al via il lancio della Sim ecologica in plastica riciclata

di Redazione

La nuova card realizzata in plastica riciclata e dimensioni dimezzate garantirà un risparmio di 320 tonnellate di plastica vergine all’anno.Leggi l’articolo

Minaccia interna problema persistente per la cybersecurity. I 6 rischi chiave

di Paolo Anastasio

La minaccia interna considerata un rischio persistente e concreto per la sicurezza aziendale secondo l’86% degli intervistati.Leggi l’articolo

L’influenza dei social media sull’alimentazione

di Francesca Grua, digital consultant

L’attitudine a fotografare il cibo, identificata su Instagram come #foodporn, migliora o peggiora gli equilibri a tavola fra i più giovani?Leggi l’articolo

Quanto conta l’efficenza logistica nell’eCommerce?

di Andrea Boscaro

La logistica è un’area strategica perché deve dare risposte soddisfacenti ad alcuni momenti critici dei processi determinati dall’e-commerce. Leggi l’articolo

