Il Digital Service Act in mostra a Venezia

La giornata in pillole. Il Digital services act “in scena” alla Mostra di Venezia. Al lido riunita l’industria mondiale del cinema per parlare di tutela e lotta alla pirateria audiovisiva. “Il Digital Services Act costituisce una grande occasione per rafforzare le azioni e gli strumenti di tutela dei contenuti audiovisivi sul web, oggi ancora più determinanti per sostenere la fase di ripartenza del settore audiovisivo dopo la pandemia e porre così le basi per lo sviluppo di un ecosistema digitale sano, trasparente e realmente competitivo per tutte le aziende che vi operano”, ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV.

A seguire, l’Antitrust ha aperto un’indagine nel mercato dei pagamenti digitali sulla fusione fra Nexi e Sia per verificare se l’operazione possa configurare un abuso di posizione dominante.

Infine, è stato necessario il pressing del Comitato europeo dei Garanti Privacy (EDPB) per spingere l’autorità irlandese ad aumentare fino a 225 milioni di euro la sanzione comminata a Whatsapp per violazione del GDPR.

Il Digital services act “in scena” alla Mostra di Venezia

di Luigi Garofalo

A Venezia riunita l’industria mondiale del cinema: “Le proposte per migliorare il testo del Dsa per rafforzare la tutela e lotta alla pirateria audiovisiva sul web”.Leggi l’articolo

Pagamenti digitali. Fusione Nexi-Sia, l’Antitrust avvia indagine

di Luigi Garofalo

Secondo l’Autorità la fusione di SIA in Nexi potrebbe determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.Leggi l’articolo

Whatsapp, multa di 225 milioni per violazione Gdpr. Scarica le motivazioni

di Paolo Anastasio

Whatsapp è stata condannata ad una multa di 225 milioni di euro dal Garante Privacy irlandese. Ma non mancano le critiche. Leggi l’articolo

Rete viaria in 5G, dal Pnrr tesoretto di un miliardo per la copertur

di Paolo Anastasio

Fissato per il 7 settembre l’incontro fra il ministro Colao e gli operatori per discutere soluzioni di copertura per l’alta velocità.Leggi l’articolo

FTTH Council, il 15 settembre workshop su wholesale only con Open Fiber

di Redazione Key4biz

Si terrà il 15 settembre la FTTH Conference 2021, l’evento dell’FTTH Council Europe per parlare dei vantaggi del modello wholesale only.Leggi l’articolo

Con Amazon anche il camerino diventa un luogo digitale

di Edoardo Stigliani di SosTariffe.it

Amazon Prime Wardrobe lancia la sfida a Zalando, ed è solo l’ultimo di una serie di guanti di sfida nelle vendite online e arriva in Italia.Leggi l’articolo

Come combattere gli aumenti luce e gas in autunno?

di Davide Raia di SosTariffe.it

Il mercato energetico italiano sta prendendo una direzione chiara e decisamente negativa per i consumatori. Come tutelarsi.Leggi l’articolo

