All’inizio di questo mese, il debito nazionale americano ha superato i 30 trilioni di dollari, il che implica un rapporto debito/PIL del 133%. Questo fa degli USA il dodicesimo Paese più indebitato a livello globale e il quarto più indebitato tra i paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che hanno un rapporto medio debito/PIL dell’80%. E tutto questo senza contare il deficit fiscale previsto con le iniziative “Build Back Better” e “Investment in Infrastructure and Jobs Act” proposte dall’amministrazione di Joe Biden, che aumenterebbero il deficit federale a circa 3 trilioni di dollari nell’anno fiscale 2021 e contribuirebbero in media di 1,2 trilioni di dollari all’anno al deficit dal 2022 al 2031.

Ma naturalmente, i mercati e le agenzie internazionali come il Fondo Monetario Internazionale tendono a rassicurare, ricordando che: “Gli Stati Uniti possono pagare qualsiasi debito che hanno, perché possiamo sempre stampare denaro per farlo. Quindi la probabilità di default è zero“, come disse nell’agosto 2011 Alan Greenspan, all’epoca presidente della Federal Reserve (Fed), dopo la decisione di S&P di declassare il rating del credito americano. In quella stessa dichiarazione Greenspan sottolineò che gli Stati Uniti stavano andando relativamente bene, fiacchi, ma sempre andando avanti. Quello che Greenspan sottovalutò è che la stessa cosa è stata pensata dagli imperatori dell’Impero Romano, quando annientarono il valore della sua moneta e nell’antica Cina, quando l’imperatore prese il controllo del “jiaozi ufficiale” e a causa della sovra-emissione necessaria il suo valore fu tanto svalutato e screditato, da valere appena il 10% del suo valore nominale.

Oggi molti economisti mettono in discussione la Teoria Monetaria Moderna (MMT), che afferma che i Paesi monetariamente sovrani come gli Stati Uniti, che spendono, tassano e prendono in prestito in una valuta fiat che controllano completamente, non sono operativamente vincolati dalle entrate quando si tratta di spendere. Convincimenti molto simili alla dichiarazione di Greenspan. Ma mentre gli apostoli della MMT sottolineano che il limite all’emissione è dato dall’inflazione che può causare, il Greenspan apprendista stregone e cuoco di gravi crisi finanziarie ha dimenticato di menzionare questo scomodo dettaglio.

“Se gli italiani o i romani fecero alla fine una tale alterazione, come appare da antiche monete trovate nel Paese, questo fu probabilmente il motivo per cui quel nobile impero alla fine scomparve. Così, tali cambiamenti nella moneta sono così disastrosi da essere totalmente inammissibili“, disse Nicolas Orestes, un vescovo scolastico riferendosi all’Impero Romano, quando scrisse il primo trattato monetario, chiamato “Trattato sull’origine, natura, legge e alterazioni della moneta” nel 1357.

L’inflazione, e la conseguente svalutazione (per svilimento della moneta in metallo prezioso, come nel caso di Roma, o per sovra-emissione, come in Cina), ha destabilizzato gli imperi ed è stato un segno del loro declino. A gennaio 2022, gli Stati Uniti hanno registrato un tasso d’inflazione del 7,5%, il più alto dal febbraio 1982. Naturalmente, oltre all’eccessiva emissione di moneta, altri fattori, associati a pandemie e cambiamenti climatici, sono stati all’opera. Anche Roma antica affrontò ogni genere tipo di avversità, dalle invasioni barbariche all’aumento delle tasse o alle insurrezioni sociali, che la portarono a dividersi, finendo col perdere anche l’egemonia monetaria sul suo vasto territorio.

È interessante notare le somiglianze e i parallelismi che eventi storici lontani hanno con il nostro presente e viene sempre da chiedersi se val sempre la regola secondo cui coloro che non imparano dalla storia e adottano acriticamente nuove soluzioni sono condannati a ripetere gli stessi errori del passato.

Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, si è posto la stessa domanda nel suo libro “Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed or Fail” giungendo ad evidenziare tre fenomeni.

Il primo è relativo a tassi d’interesse pari a zero con la creazione di molto debito e molta stampa di denaro per finanziare quel debito. Il secondo, ha a che fare con il tradizionale conflitto tra la sinistra e la destra in politica, tra i ricchi e i poveri, tra i democratici e i repubblicani, che ha implicazioni fiscali e sociali, dando i segni di una svolta anticapitalista che influenzerà la politica fiscale degli Stati Uniti. Il terzo, infine, riguarda l’ascesa di una grande potenza, la Cina, che sfida una grande potenza esistente, gli Stati Uniti, che dal 1945 contano sul dollaro come valuta di riferimento internazionale. Aggiungerei, qui, che la Cina è all’avanguardia nell’attuazione di una strategia industriale e monetaria basata sull’intelligenza artificiale e la blockchain. A dare carattere straordinario ai casi sin qui indicati, intervengono altri due grandi fenomeni: Le conseguenze e i cambiamenti che stanno avvenendo con la pandemia e gli effetti del cambiamento climatico sull’economia.

Uno scenario che potrebbe essere paragonato, se volete, a quello vissuto dall’Impero Romano nel suo declino.

L’imperatore Marco Aurelio, che aveva il controllo sull’emissione di moneta, iniziò a svilire il denario (denarius), pur mantenendo il suo valore nominale, al fine di far circolare più moneta d’argento ufficiale e finanziare così il persistente aumento delle spese. Questa fu la principale moneta d’argento introdotta nel 211 a.C. che circolò fino al III secolo d.C. in tutta Europa, Asia e Africa come segno della forza politica ed economica dell’Impero. Alla fine del III secolo d.C., la purezza del denario era solo del 5% e la svalutazione della moneta persisteva in tutto il mondo. L’Impero fu afflitto dall’inflazione e da ribellioni di signori della guerra che finirono per frammentarlo e impoverire la popolazione. Kyle Harper, eminente professore di storia classica, nota che la crisi imperiale fu esacerbata dagli effetti del cambiamento climatico tra il 150 e il 450 d.C., e dalla “peste Antonina” (probabilmente il vaiolo) durante il 160.

Ai nostri giorni, il cambiamento climatico ha aumentato il costo di alcuni beni di consumo e la pandemia COVID-19 ha aumentato i costi e alterato la fornitura di alcuni beni, oltre a interrompere la catena di approvvigionamento globale.

Ma torniamo al dollaro. Da quando ha lasciato il suo supporto aureo nel 1971, ha cominciato lentamente a perdere credibilità. E la crisi dei subprime e la pandemia hanno evidenziato la portata della manipolazione della valuta.

“Il problema fondamentale della moneta convenzionale è la fiducia necessaria per farla funzionare. Bisogna avere fiducia che la banca centrale non svilisca la moneta, ma la storia delle valute fiat è disseminata di violazioni di questa fiducia“, nota Satoshi Nakamoto, alias dell’anonimo creatore di bitcoin.

Nel giugno del 2021 la Russia ha comunicato che avrebbe smesso di usare il dollaro nelle sue riserve del Fondo nazionale di previdenza. In precedenza aveva annunciato la sostituzione di circa 40 miliardi di dollari con oro e altre valute per minimizzare il rischio di sanzioni americane. E recentemente la Banca centrale e il governo russo hanno annunciato che si stanno muovendo per trattare bitcoin, l'”oro digitale”, come una valuta. Inoltre, il Parlamento ucraino ha approvato gli emendamenti proposti dal suo presidente alla legge sui beni virtuali, legalizzando così l’attività delle imprese di cripto-asset. Questo non solo mira a garantire che le cripto-imprese straniere e ucraine possano operare legalmente, ma anche che gli ucraini abbiano un accesso sicuro al mercato globale dei beni virtuali, compreso il bitcoin.

Nel frattempo, il presidente Biden ha detto dalla Casa Bianca che se la Russia decide di invadere l’Ucraina, escluderà la Russia dal sistema bancario internazionale SWIFT, una misura che è sostenuta dall’Unione europea. Bitcoin e criptovalute sono al centro dei principali sviluppi geopolitici di oggi, anche sullo sfondo di un’economia statunitense che si sta indebolendo anche per effetto delle debolezze in politica estera dell’amministrazione Biden.

D’altra parte, l’economia informale che si sta sviluppando negli Stati Uniti dalla comunità messicana e centroamericana si affida sempre più ai servizi per effettuare rimesse in bitcoin ai loro paesi d’origine. Per esempio, Coinbase, una delle principali case di scambio statunitensi, ha persino annunciato che ora permetterà ai destinatari delle rimesse in Messico, che nel 2021 hanno raggiunto il massimo storico di 51,594 miliardi di dollari, di incassare i fondi ricevuti in criptovalute direttamente in valuta locale in più di 37.000 località del paese. E i parlamentari di quel Paese hanno annunciato che stanno guardando da vicino l’implementazione di bitcoin in El Salvador per valutare diversi modi di procedere che potrebbero favorire l’inclusione finanziaria e abbassare i costi di transazione per questi messicani. Tuttavia, ci sono già progetti di servizi finanziari criptati che fanno parte di sandbox regolamentari. Inoltre, le aziende al dettaglio, come la messicana Elektra, già accettano pagamenti in bitcoin attraverso il servizio BitPay. Altri Paesi dell’America centrale si stanno muovendo nella stessa direzione.

Ma ci sono anche iniziative analoghe negli stessi Stati Uniti. In Arizona, il senatore Rogers suggerisce di rendere il bitcoin moneta legale. Il Colorado inizierà ad accettare bitcoin per i pagamenti delle tasse. A Miami, il sindaco riceverà il suo stipendio in bitcoin. Parallelamente, in Europa le criptovalute sono sempre più accettate in giurisdizioni che sono sinonimo di innovazione finanziaria, a partire da Svizzera e Inghilterra.

Come Nassim Taleb – che è uno scettico del bitcoin – ha giustamente sottolineato, “…per capire il futuro al punto di prevederlo, è necessario incorporare elementi di questo futuro stesso“. E facendo un po’ di backcasting, sappiamo che nessun potere è protetto contro la trappola del debito, ma se impariamo dagli errori del passato e usiamo gli strumenti e le tecnologie del presente, possiamo cercare e magari trovare un modello diverso.