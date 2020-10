In che modo l’emergenza sanitaria e le limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19 hanno condizionato l’offerta televisiva satellitare, in termini di programmazione e di servizi? Abbiamo chiesto a Luca Balestrieri, Consigliere delegato per conto di Rai in tivu e docente di Economia e gestione dei media alla Luiss, in che modo la piattaforma satellitare tivùsat è andata incontro alle esigenze del pubblico costretto a casa, con uno sguardo rivolto alle frontiere tecnologiche del 5G, del 4K e dell’8K, tecnologie che abiliteranno un nuovo modello di esperienza televisiva.