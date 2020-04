Il Covid-19 costerà a New York fino a 6 miliardi di dollari

Il Congresso degli Stati Uniti pensa a nuove misure per contrastare l’epidemia, mentre la Città di New York paga al momento il prezzo più alto in termini di vite umane. Pesantissime le stime dei costi finanziari e sociali, che per la Grande Mela potrebbero variare tra 4,8 e 6 miliardi di dollari.

Le grandi città degli Stati Uniti potrebbero pagare duramente l’epidemia di Coronavirus, non solo in termini di vite umane, ma anche di blocco delle attività economiche, indebitamento finanziario e mancate entrate fiscali.

La città di New York, ad esempio, nel migliore degli scenari, potrebbe arrivare a registrare perdite per 4,8 miliardi di dollari, secondo stime diffuse dal quotidiano The Atlantic, mentre San Francisco, in due anni fiscali, potrebbe raggiungere un deficit di bilancio stimato attorno a 1,7 miliardi di dollari.

New York chiusa per Covid-19

Attività commerciali, imprese di servizi, spazi culturali e per l’intrattenimento, tutto è chiuso a New York, con centinaia di migliaia di persone che al momento non lavorano più. Questo lo scenario della città più famosa al mondo, attualmente in lockdown, a cui aggiungere l’enorme pressione dell’epidemia sul sistema sanitario, con i suoi ricoverati e purtroppo i tanti decessi.

Aggiungendo le mancate entrate fiscali, però, è spiegato nell’articolo, New York potrebbe perdere complessivamente 6 miliardi di dollari, con ricadute dirette su infrastrutture critiche, scuole, strade, ospedali, strutture sanitarie e aumento del debito pubblico.

Il 27 marzo scorso, il Congresso americano ha approvato un piano di aiuti da 2.000 miliardi di dollari. Una misura senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, sotto forma di sostegno ai redditi, di aiuto diretto a famiglie e imprese, di potenziamento dei sussidi di disoccupazione, di prestiti alle aziende, di nuovi fondi per il sistema sanitario locale.

Un piano che secondo le ultime informazioni di agenzia, sarà presto rivalutato al rialzo, visto quello che l’epidemia di Coronavirus sta causando in diversi Stati americani, New York in testa.

Proprio New York, vero e proprio epicentro della pandemia americana, potrebbe ricevere la parte più piccola di questi aiuti. La denuncia arriva direttamente da Scott Stringer, dall’Uffficio del New York City Comptroller: “Leggendo il provvedimento del Governo, si scopre che il South Dkota, con soli 40 casi confermati, ha ricevuto 1,25 miliardi di dollari, 30 milioni di dollari a paziente, mentre New York, con 35.000 casi, ha ricevuto 5,1 miliardi di dollari, appena 155 mila dollari a paziente”.

I numeri sull’epidemia negli USA

La città di New York, stando agli aggiornamenti della Johns Hopkins University, ha registrato 599 vittime in più, nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.458 decessi su 74.000 persone positive al Coronavirus.

In tutti gli Stati Uniti, nella giornata di ieri, sono morte 1.150 persone, portando il totale dei decessi a sfiorare ormai le 11.000 unità su un totale parziale di oltre 368.000 contagiati (dati ufficiali CDC, in costante aggiornamento).