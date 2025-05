Il costo della Harvard University: 91.166 dollari

Truenumbers è l’appuntamento settimanale con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui. .

Ma se ti accontenti del college pubblico paghi in media 20.570 dollari l’anno

Negli Stati Uniti, la retta universitaria incide in modo decisivo sul costo degli studi: in media, si spendono 43.350 dollari all’anno per un ateneo privato non profit quadriennale, 30.780 dollari per una pubblica quadriennale fuori dallo Stato di residenza e 11.610 dollari per una pubblica quadriennale nel proprio Stato. Per i college pubblici biennali, la media è 4.050 dollari. Le cifre includono anche le principali spese accessorie. A dirlo è il report Trends in College Pricing and Student Aid 2024 del College Board, che ogni anno fotografa con precisione l’andamento delle spese universitarie negli Usa.

È il caso della Harvard University una degli atenei più prestigiosi del Paese, recentemente finita nel mirino dell’amministrazione Trump non certo per il suo costo. Il presidente ha accusato l’ateneo di non aver contrastato adeguatamente l’antisemitismo all’interno del campus e ha reagito congelando oltre 2,2 miliardi di dollari di finanziamenti federali. Non è tutto: il Dipartimento della Sicurezza Interna ha anche revocato la certificazione che permette ad Harvard di iscrivere studenti internazionali, una decisione che ha colpito circa 6.800 studenti stranieri.

Retta universitaria: pubblica o privata?

Il report Trends in College Pricing and Student Aid 2024 distingue chiaramente tra le università pubbliche e quelle private: le prime ricevono fondi statali e applicano tariffe differenziate in base alla residenza dello studente – da qui i termini “in-state” e “out-of-state” – mentre le seconde, pur essendo spesso non profit, non beneficiano di finanziamenti pubblici diretti e applicano rette uguali per tutti, solitamente più alte. Ma il costo della “tuition”, cioè della sola iscrizione, rappresenta solo una parte della spesa complessiva.

Secondo il College Board – organizzazione no profit che raccoglie e pubblica ogni anno i dati ufficiali sui costi dell’istruzione americana – nel 2024‑2025 il budget totale annuale medio, che comprende alloggio, cibo, trasporti, libri e spese personali, è pari a 62.990 dollari per uno studente iscritto a una privata non profit quadriennale, 49.080 dollari per uno studente fuori sede in una pubblica quadriennale e 29.910 dollari per uno studente residente nello stesso Stato. Anche frequentare un college pubblico biennale e vivere in casa comporta comunque una spesa media di 20.570 dollari all’anno.

Quanto è il costo della Harvard University?

Il costo della Harvard University non è il più alto d’America, ma resta comunque tra le più care. Secondo il sito ufficiale dell’università, per l’anno accademico 2024‑2025 la spesa totale per uno studente a tempo pieno si aggira tra 86.366 e 91.166 dollari. La retta annuale è pari a 56.550 dollari, a cui si sommano 5.126 dollari di tasse accessorie, 8.268 per i pasti, 12.922 per l’alloggio, 1.000 per libri e materiali, e spese variabili fino a 4.800 dollari per trasporti e costi personali. Inoltre, è richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria, il cui costo per l’anno accademico 2024‑2025 è di 4.202 dollari, a meno che lo studente non sia coperto da un piano assicurativo alternativo. Tutti i dati sono pubblicati nella sezione “How Aid Works” del sito ufficiale di Harvard College.

Stanford è l’università più cara

Per studiare a Stanford, l’università delle startup e con un campus grande quanto una città, serve un bel conto in banca. Chi vuole studiare nella patria di Google, Netflix e Yahoo deve mettere in conto una spesa totale di 96.513 dollari. Il calcolo è presto fatto: 67.713 dollari di tasse universitarie (21.709 a trimestre, moltiplicato per tre), 22.167 dollari per vitto e alloggio, 2.475 dollari di tasse accessorie, 840 dollari per libri e materiali, e altri 3.300 dollari per spese personali. Tutti dati pubblicati sul sito ufficiale dell’università (financialaid.stanford.edu).

Columbia, studiare nell’élite dell’Ivy League

Tra le università americane più prestigiose – e costose – spicca poi Columbia University, fondata nel 1754 e incastonata nel cuore di Manhattan. È una delle otto università che fanno parte della cosiddetta Ivy League, un gruppo storico di atenei del nord-est degli Stati Uniti noti per l’eccellenza accademica e la selettività.

Alla Columbia, dove si assegna ogni anno il Premio Pulitzer e dove ha studiato Barack Obama, per iscriversi servono 93.417 dollari all’anno, come riporta il Columbia University Bulletin: la retta è di 71.170 dollari, a cui si aggiungono 3.170 dollari di tasse universitarie, 17.580 per vitto e alloggio, 3.992 per libri e spese personali.

Caltech, 90.822 dollari per laurearsi con la NASA

Il California Institute of Technology, noto come Caltech, è una piccola università privata di Pasadena, in California, che ospita appena 2.400 studenti ma ha un pedigree scientifico che farebbe impallidire la NASA. Non a caso, proprio la NASA ci ha piazzato dentro il suo Jet Propulsion Laboratory, da cui partono missioni su Marte e oltre. Qui si studia fisica, matematica, ingegneria e astronomia al massimo livello. Il personaggio di Sheldon Cooper, nella serie The Big Bang Theory, lavora proprio al Caltech.

E quanto costa una laurea da big bang? Secondo il Caltech Catalog 2024-2025, il conto è: 63.402 dollari di retta, 2.496 di tasse, 11.697 per l’alloggio, 8.586 per il cibo, 1.428 per libri e materiali, 3.213 per le spese personali. Totale: 90.822 dollari all’anno. Tra gli ex studenti, giusto per gradire, ci sono Kip Thorne, premio Nobel per la fisica nel 2017, e Frank Borman, comandante della missione Apollo 8. Caltech non ha le dimensioni di Harvard o Stanford, ma ha un rapporto docenti/studenti tra i più bassi al mondo. In altre parole: qui si paga tanto, ma si riceve tantissimo.

Yale e Mit, le rette universitarie

Passando a Yale University, sempre nell’élite delle Ivy, il prezzo sale ancora: 90.975 dollari all’anno, secondo il sito dell’università, con 67.250 dollari di retta, 11.300 di alloggio, 8.600 per il cibo e il resto tra libri, assicurazioni e spese personali. Yale è famosa anche per la sua società segreta, la Skull and Bones, e per conservare nella biblioteca una copia originale della Bibbia di Gutenberg.

All’Mit, il celebre Istituto di Tecnologia del Massachusetts con sede a Cambridge, un anno di università costa 85.960 dollari. Non è una media e non è una stima: è il budget ufficiale pubblicato per l’anno accademico 2024‑2025. La sola iscrizione, tra tasse universitarie e contributi, ammonta a 62.396 dollari (61.990 di retta più 406 di contributo alla vita studentesca). A questa cifra si aggiungono 13.060 dollari per l’alloggio, 7.220 per i pasti, 910 per i materiali didattici e 2.374 per le spese personali. Tutti i dati sono disponibili sul sito ufficiale dell’ateneo, nella sezione MIT Facts 2024–2025 e nel Mit Course Catalog.

La retta dell’università di Einstein

Meno urbana, ma non meno costosa, è Princeton University, altra componente della Ivy League. Il conto ufficiale arriva a 86.700 dollari annui, suddivisi in 62.400 dollari di tuition, 11.910 per l’alloggio, 8.340 per i pasti, 4.050 tra libri e spese personali. Tra chi ci ha studiato ci sono Michelle Obama, Jeff Bezos e Alan Turing, anche se il più famoso è forse Albert Einstein, che insegnava a due passi dal campus.

Berkeley: università pubblica, ma niente inganni

All’Università di Berkeley non si studiano solo scienze politiche e ingegneria, ma anche chimica nucleare. Tra gli ex studenti c’è Steve Wozniak, co-fondatore di Apple, e nel corpo docente o tra gli alunni si contano ben 26 premi Nobel. Ma se uno studente “out-of-state” – cioè proveniente da fuori California – vuole iscriversi, dovrà affrontare un costo annuo stimato di 78.945 dollari, secondo i dati ufficiali dell’ufficio finanziario di UC Berkeley. La retta è pari a 45.627 dollari, a cui si aggiungono 21.508 per vitto e alloggio, 1.273 per libri e materiali, 6.580 per spese personali e trasporti, e 4.028 dollari per l’assicurazione sanitaria obbligatoria. Per gli studenti residenti in California, il totale scende a 49.655 dollari. Berkeley è pubblica, sì, ma in America “pubblico” non significa necessariamente economico.

Fonte: Trends in College Pricing and Student Aid 2024

