Il Corriere della sera dà i numeri sulla rete Tim?

19 luglio 2021. La giornata in pillole. Fibra o rame? Sorprende che uno dei principali quotidiani italiani attribuisca a Tim percentuali di copertura in fibra che in realtà riguardano la rete mista fibra-rame. Improvvisazione o pubblicità ingannevole?

E ancora, tonfo in borsa per Tim, che rivede le stime dopo l’accordo con DAZN per la Serie A e rilancia sulla rete unica, ma il mercato non la premia e punisce il taglio dell’Ebitda.

Infine, sul fronte della mobilità sostenibile il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani chiede di superare le resistenze ed incoraggiare i cittadini a rottamare le vecchie automobili per migliorare rapidamente la qualità dell’aria.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Fibra o rame. Il Corriere della Sera sulla rete TIM, improvvisazione o pubblicità ingannevole?

di Raffaele Barberio

Nell’intervista all’Ad di TIM vengono riportati in modo del tutto fuorviante i dati relativi alla diffusione della fibra in Italia.Leggi l’articolo

Tim rivede le stime dopo l’accordo con DAZN e perde terreno in Borsa

di Paolo Anastasio

Tim rivede le stime dopo l’accordo con DAZN per la serie A e rilancia la rete unica, ma il mercato non gradisce il taglio dell’Ebitda..Leggi l’articolo

Mobilità sostenibile. Cingolani: “Bisognerebbe sostituire 30 milioni di vecchie auto”

di Flavio Fabbri

Il ministro chiede di superare le resistenze ed incoraggiare i cittadini a rottamare le vecchie automobili per migliorare rapidamente la qualità dell’aria.Leggi l’articolo

Voto elettronico, perché non si può mettere in pericolo il futuro della democrazia

di Enrico Nardelli

Non basta fare appello alle migliori risorse di sicurezza informatica del nostro Paese per superare certe criticità.Leggi l’articolo

‘La soluzione contro i ransomware? Sanzionare chi paga il riscatto’

a cura di Piermario Boccellato

Ransomware e cybercrime. Intervista ad Annita Sciacovelli, prof.ssa di Diritto dell’Unione europea (UniBa) e cybersecurity specialist.Leggi l’articolo

“Together in transition: tra sostenibilità e 5G”, domani l’Executive webinar di Key4biz

di Redazione

Martedì 20 luglio alle 15 Executive webinar di Key4biz “Together in transition: tra sostenibilità e 5G”. Come partecipare.Leggi l’articolo

PA digitale, soltanto un italiano su tre usa servizi online della PA

di Paolo Anastasio

Un italiano su cinque non si è mai connesso alla rete mentre resta il gap delle digital skill del nostro paese. Pnrr occasione unica.Leggi l’articolo

Ddl concorrenza, ok a 21 mila punti ricarica in Italia per veicoli elettrici entro il 2030

di Flavio Fabbri

Si intensificano i confronti per la stesura di una prima bozza definitiva da portare in Consiglio dei ministri entro fine mese, come previsto dal PNRR.Leggi l’articolo

L’idrogeno farà risparmiare all’UE 2 trilioni di euro, ma sarà verde o blu?

di Flavio Fabbri

L’industria dei combustibili fossili preme per favorire l’idrogeno blu, mentre quella delle fonti rinnovabili invoca una strategia più green.Leggi l’articolo

ZTE Italia ha un nuovo HR Director, è Anna Maria Testa

di Redazione

La giovane manager ha assunto il delicato ruolo di Direttore delle risorse umane dell’azienda guidata dal CEO Hu Kun.Leggi l’articolo

