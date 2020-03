Il coronavirus ferma anche l’E3

Secondo diversi report del settore, l’E3 non si terrà a giugno come inizialmente previsto, a causa della preoccupazione per la diffusione del coronavirus.

GamesIndustry.biz segnala di aver saputo da numerose fonti familiari con l’ESA che a breve sarà diramato un annuncio sul posticipo della fiera. Altre segnalazioni sono emerse in rete, come quella di Devolver Digital su Twitter.

In precedenza, l’ESA aveva dichiarato di seguire da vicino l’evolversi della situazione legata al COVID-19 in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte di Los Angeles.

L’E3, più grande evento videoludico dell’anno, stava già passando un momento difficile a causa della defezione di alcune compagnie come EA e del marchio PlayStation, che avevano rinunciato a parteciparvi. Lo show mantiene comunque da sempre il suo fascino per i consumatori e per l’edizione di quest’anno Xbox e Nintendo avevano in serbo annunci importanti.

Al momento non sono noti altri dettagli su eventuali date di ripiego, ma il comunicato dell’ESA dovrebbe fare luce sulla situazione.