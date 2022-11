Di chi è la responsabilità, si chiederà un relatore del Congresso IPA, di affrontare l'odierno abbandono della lettura come abitudine in molte culture? L’importante convegno che si sta svolgendo a Giacarta mette in luce nuove prospettive.

Al ricevimento di apertura dell’IPA International Publishers Congress di mercoledì sera, da sinistra: Laura Prinsloo, presidente del Comitato per la città del libro di Giacarta; Karine Pansa, presidente entrante dell’International Publishers Association; Bodour Al Qasimi, presidente uscente dell’IPA; Andhika Permata, capo del dipartimento per il turismo e l’economia creativa di Giacarta; e Arys Hilman, presidente dell’IKAPI, l’associazione degli editori indonesiani.

La Valuta Essenziale: “Leggere ora e quando?”

Al 33° Congresso Internazionale degli Editori dell’International Publishers Association (IPA) qui a Giacarta, lo slogan dell’evento è Reading Matters: Abbracciare il futuro.

Nei prossimi due giorni, i delegati provenienti da molti dei 73 Paesi in cui l’IPA ha associazioni affiliate ascolteranno presentazioni, discussioni e dibattiti su questioni urgenti dell’editoria mondiale, che ruotano tutte, in un modo o nell’altro, intorno alla “lettura immersiva”, del XXI secolo, nelle condizioni in cui è ancora apprezzata e praticabile, e alla sua importanza in questi anni di pandemia da coronavirus COVID-19.

Il ricevimento serale, al Fairmont Hotel di Jakarta, con un panorama imponente sulla capitale dell’arcipelago indonesiano, è stato caratterizzato da un fitto scambio di saluti: gli amici si sono ritrovati, i colleghi si sono aggiornati sugli affari e i relatori e i loro moderatori si sono scambiati appunti sui prossimi appuntamenti del congresso.

Tra le figure chiave nella folla di circa 200 partecipanti vi sono:

Il segretario generale dell’IPA, José Borghino, alla guida del team dell’associazione con sede a Ginevra;

Il vicepresidente georgiano dell’IPA, Gvantsa Jobava, arrivato da Tbilisi;

Il presidente e CEO della Frankfurter Buchmesse Juergen Boos, vincitore del Premio Vigdís 2022 in Islanda, qui per parlare;

Il direttore generale dell’importante Fundación Germán Sánchez Ruipérez di Madrid, Luis González, parlerà della “coerenza della ricerca” che Aldus Up sta sviluppando e di altro ancora.

Potete rivedere i programmi delle due giornate nei nostri servizi di giovedì e venerdì, e noterete che la valuta essenziale della lettura – quell’indispensabile patto reciproco con il consumatore dell’editoria – non è mai lontana dalle conversazioni previste.

“Promuovere la lettura: Genere e Generazioni”.

Una discussione esplorativa direttamente incentrata sulla lettura come componente principale dell’industria è fissata per le 15.45 di venerdì 11 novembre e sarà aperta da Naomi Baron, professoressa emerita di linguistica all’American University di Washington. Il suo libro più recente è How We Read Now: Strategic Choices for Print, Screen, and Audio (Oxford University Press, marzo 2021) ed è uno studio analitico fondamentale sulla lettura contemporanea.

In collaborazione con Kristina Kramer del Börsenverein des Deutschen Buchhandels, l’associazione degli editori e dei librai tedeschi, e con James Taylor, direttore della comunicazione e della libertà di pubblicazione dell’IPA, Publishing Perspectives – che farà da moderatore – ha deciso di ampliare l’attenzione della sessione al di là di quella che spesso è l’enfasi sulla sola lettura per bambini.

Certamente, aiutare i giovani a scoprire la gioia e l’importanza della lettura è fondamentale, e quasi tutti i mercati dell’editoria hanno programmi importanti su questo aspetto.

Il congresso accoglierà Catherine Uwimana, una specialista e consulente esperta di editoria per l’infanzia con sede in Ruanda, che condividerà diverse osservazioni incisive tratte dagli anni trascorsi con Save the Children e alla direzione dell’Iniziativa “Children’s Book” in Senegal e Ruanda.

Siamo tuttavia consapevoli che negli ultimi dieci anni molti adulti hanno rallentato o abbandonato quella che Naomi Baron chiama la “vera lettura”. Molte persone, anche professionisti dell’editoria, ammettono di sentire pressione, poiché le forme di intrattenimento digitale – film, televisione, giochi, musica – sfidano l’ “economia dell’attenzione” in cui tutti viviamo e lavoriamo.

“Non c’è abbastanza tempo” diventa il mantra, sempre meno pagine vengono lette, “l’abitudine alla lettura” evapora e in poco tempo ampie fasce di adulti di una popolazione diventano ex lettori.

Inoltre, ci incuriosisce il divario di genere nella lettura, a volte trascurato.

Dato che donne e ragazze costituiscono la maggior parte dei lettori fedeli in molti mercati internazionali, come possiamo valutare chiaramente cosa leggono gli uomini e i ragazzi? Come possiamo convincere i ragazzi del valore della lettura? Quanto seriamente stiamo sfruttando l’affinità maschile per gli audiolibri, dimostrata dai sondaggi? E quanto l’industria si preoccupa della scomparsa dei lettori maschi, mentre il pubblico femminile è così affidabile tra i consumatori?

Tutti questi punti dipendono da metriche realmente utili e applicabili alla lettura. Senza di esse, non possiamo confrontare in modo produttivo la vita libraria di un gruppo di persone con le “abitudini di lettura” di un altro.

González, lavorando dalla Spagna con Aldus Up, è impegnato nello sforzo dell’organizzazione di dare maggiore coerenza alla ricerca sull’editoria, per aiutare l’industria mondiale ad affrontare proprio questa dissonanza.

Per aiutarci a dare un’occhiata più approfondita a ciò che sappiamo sulla lettura ad oggi, la Baron inizierà con una panoramica esclusiva e registrata del comportamento dei consumatori, basata sulla sua ricerca internazionale negli Stati Uniti, attualmente in corso.

Selezionando solo alcuni dei dati forniti dalla Baron, potremmo iniziare con il CommonSense Media Census del 2021, che ha rilevato che gli adolescenti passano otto ore e 39 minuti al giorno a guardare programmi di intrattenimento (rispetto ai 29 minuti di lettura dei ragazzi e ai 27 minuti di lettura delle ragazze).

Se si parte da queste otto ore e 39 minuti di schermo, Baron dice: “Aggiungete un po’ di sonno, un po’ di scuola e la vostra giornata è fatta”.

Dall’ultimo studio PISA dell’OCSE, uno studio internazionale sui quindicenni, Baron presenta alcuni dei risultati più allarmanti della ricerca attitudinale, mostrando che nel 2018 il 49% degli intervistati era d’accordo o fortemente d’accordo sul fatto che leggeva solo quando doveva farlo.

Questo 49% è passato dal 36% dell’edizione 2000 dello studio. E nel 2018, il 28%, quasi un terzo del campione, ha dichiarato di essere d’accordo o fortemente d’accordo sul fatto che leggere è “una perdita di tempo”.

A un certo punto, la Baron parla della sua conversazione con un libraio di Singapore, il quale ha riferito che dall’inizio della pandemia di coronavirus COVID-19, “gli acquirenti hanno voluto libri brevi, dicendo: ‘Non riesco a sopportare qualcosa di troppo lungo'”.

Un’altra lettrice ha detto alla Baron di apprezzare la lettura digitale perché non permette di vedere quante pagine mancano alla fine, e quindi un libro non sembra così intimidatorio come potrebbe essere quello stampato.

Tra i vari punti che la Baron chiede al suo pubblico di considerare c’è quello della responsabilità. L’attuale “stato della lettura” fa ricadere la responsabilità di migliorarla – per tutte le età, per tutti i generi, in tutte le circostanze – sulle scuole? sulle famiglie? o sull’industria editoriale?

È chiaro che l’editoria mondiale deve fare chiarezza e comprendere meglio non solo le pressioni specifiche sul proprio business, ma anche chi dovrebbe essere incaricato di migliorare tale situazione.

Una delle cose che Baron chiederà ai delegati e ai relatori del 33° Congresso IPA è se hanno affrontato apertamente il logorio che si osserva in molti casi in molte società per quanto riguarda la lettura.

In un mondo “post-verità”, chiede l’autrice, “dove la fiducia nei media, nel governo e nell’istruzione superiore è bassa e l’insicurezza sociale è alta, riteniamo che la lettura di piacere ci aiuterà a navigare in queste acque?”. E “riteniamo”, chiede, “che investire il tempo e il piacere della lettura (allontanandoci dai social media) sia saggio?”.

In breve, quanto è impegnata l’industria mondiale a porsi queste difficili domande? Quanto è impegnata l’industria libraria a lavorare per sviluppare un pubblico di lettori essenziale per la sua sopravvivenza?

Secondo la Baron, questa sfida motivazionale è del tutto fondamentale per il problema che l’editoria contemporanea si trova ad affrontare oggi. E il suo contributo è parte del peso del Congresso Internazionale degli Editori di questa settimana.

Un ringraziamento speciale a Maura Dinda per l’ottima assistenza nel riportare la nostra storia per l’edizione di questa mattina di Publishing Perspectives.