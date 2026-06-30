Napoli è sempre più digitale. Oggi è stata ufficialmente “accesa” la copertura 4G e 5G lungo l’intera Linea 1 della metropolitana con una videochiamata, nella stazione “Municipio”, da parte di Valerio Di Pietro, Assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli.

Napoli è sempre più digitale. Martedì 30 giugno, è stata ufficialmente “accesa” la copertura 4G e 5G lungo l’intera Linea 1 della metropolitana con una videochiamata, nella stazione “Municipio”, da parte di Valerio Di Pietro, Assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli. A seguire, si è tenuto il convegno “Connessi al futuro”, nella Sala della Giunta comunale a Palazzo San Giacomo con i principali attori del progetto. L’evento è stato promosso dalla tower company europea Cellnex, con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con ANM – Azienda Napoletana Mobilità, ed è stato organizzato dal quotidiano Key4Biz.

4G e 5G a bordo della Linea 1 della metropolitana: i vantaggi per la città, i cittadini e turisti

Il progetto 4G e 5G nella metropolitana Linea 1, realizzato da Cellnex (attraverso soluzioni DAS – Distributed Antenna Systems), in collaborazione con il Comune di Napoli eANM – Azienda Napoletana Mobilità – abilita una connettività mobile stabile e ad alte prestazioni nelle 16 stazioni e in tutte le gallerie della Linea, contribuendo a migliorare sia la navigazione, le telefonate e le videochiamate di cittadini e turisti sia a rafforzare il ruolo delle infrastrutture di TLC per lo sviluppo di servizi digitali nella città.

Obiettivo è estendere la connettività alla Linea 6

Nel realizzare il progetto, Cellnex ha predisposto ulteriore capacità infrastrutturale per ospitare più operatori, contribuendo alla razionalizzazione degli interventi di rete e alla diffusione di servizi mobili ad alte prestazioni. L’obiettivo è estendere prossimamente la connettività 4G e 5G anche sulla Linea 6.

Il Sindaco Manfredi: “Passo in avanti in una città sempre più tecnologica”

“Il potenziamento della connettività lungo la Linea 1 della Metropolitana, una delle infrastrutture di mobilità più importanti del territorio cittadino, è un punto strategico per quest’Amministrazione. Non soltanto garantisce a cittadini e turisti la possibilità di navigare in 4G e 5G, in banchina e durante il viaggio, ampliando l’offerta di servizi, ma costituisce un notevole passo in avanti in una città che punta sempre di più sull’innovazione tecnologica“, così il sindaco Gaetano Manfredi.

Cosenza: “La Linea 1 ha superato 44,5 milioni di passeggeri”

“Con la connessione 4G e 5G nelle stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli – ha detto Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli – si amplia l’offerta di servizi agli utenti sempre più numerosi. Basti pensare che la Linea 1 ha superato i 44,5 milioni di passeggeri nell’ultimo bilancio consolidato. I dati più recenti evidenziano una crescita verticale della frequentazione, con circa 2 milioni di passeggeri in più rilevati nei soli primi mesi rispetto ai record dell’anno precedente. Ai tanti passeggeri occorre offrire un servizio sempre più efficiente ed efficace. L’obiettivo, nello specifico, è avere la piena connettività in tutte le stazioni e lungo le gallerie nella Linea 1, ma in seguito anche nella Linea 6, perché garantire una copertura del segnale cellulare stabile e performante nella rete di trasporti pubblici è uno dei fattori chiave per trasformare una città, e la sua rete di trasporti, in una città intelligente“.

Di Pietro: “Oggi la connettività non è più un semplice accessorio”

“L’attivazione della connettività 5G sulla Linea 1 – ha evidenziato l’assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli, Valerio Di Pietro – rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione dei servizi pubblici della nostra città. La qualità di una Smart City si misura anche dalla capacità di offrire servizi digitali avanzati nei luoghi che i cittadini vivono ogni giorno, a partire dal trasporto pubblico. Oggi la connettività non è più un elemento accessorio, ma una componente essenziale della vita quotidiana: cittadini, studenti, lavoratori e turisti utilizzano dispositivi sempre più evoluti e hanno bisogno di poter contare su connessioni veloci, stabili e affidabili anche durante gli spostamenti. Questo investimento si inserisce in una visione complessiva: migliorare costantemente la qualità del trasporto urbano e accompagnare la trasformazione della città attraverso infrastrutture sempre più moderne ed efficienti“.

Favo (ANM): “4G e 5G a 40 metri di profondità non era scontato”

“Le stazioni e i tunnel della Linea 1 della Metropolitana di Napoli si sviluppano a profondità considerevoli, in alcuni casi fino a 40 metri sotto il livello stradale. Garantire ai nostri passeggeri una connessione mobile stabile e di qualità in queste condizioni rappresenta quindi una sfida tecnologica significativa. L’attivazione della copertura 4G e 5G a queste profondità non è un risultato scontato e costituisce un importante passo avanti nel percorso di innovazione e miglioramento continuo dei servizi offerti da ANM, contribuendo a rendere gli spostamenti più confortevoli, sicuri e connessi per cittadini e turisti che ogni giorno scelgono la metropolitana per muoversi in città“, ha commentato Francesco Favo Direttore Generale e Amministratore Delegato di ANM.

Protto (Cellnex): “Passo concreto per una città sempre più connessa”

“L’attivazione del 4G e 5G sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli rappresenta un passo concreto verso un modello di città sempre più connessa, efficiente e inclusiva. Le infrastrutture digitali sono oggi un elemento abilitante fondamentale per migliorare la qualità della vita di cittadini e turisti e per sostenere lo sviluppo economico dei territori. Come Cellnex, siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto attraverso un modello di infrastruttura condivisa e neutrale, capace di ottimizzare gli investimenti degli operatori e accelerare la diffusione di servizi mobili ad alte prestazioni anche in contesti complessi come le metropolitane. Napoli dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa tradursi in risultati tangibili per la comunità e rappresenti un esempio virtuoso per altre grandi aree urbane. Continueremo a lavorare, insieme alle istituzioni e ai partner industriali, per estendere questi benefici e accompagnare la transizione digitale del Paese», ha commentato Federico Protto, Presidente & CEO di Cellnex Italia.

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