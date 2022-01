Il cloud si mangerà il 5G?

La giornata in pillole.

AT&T e Verizon ai ferri corti con le compagnie aeree per lanciare il 5G negli Usa. Ma sullo sfondo c’è il forte conflitto fra telco e grandi cloud provider americani.

Per completare l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente manca solo il Comune di San Teodoro (Messina). L’ANPR è, ad oggi, il vero successo della PA digitale.

Il documento del MEF sui dati della Banca d’Italia, infine, ci permette di fare luce sui motivi per cui il cashback di Stato è stato bocciato dal premier Draghi.

