La crescita del fatturato legato al gaming è tanto inarrestabile che i maggiori colossi dei media stanno cominciando a riprogrammare almeno in modo parziale il loro business per non correre il rischio di rimanere indietro. Perfino Netflix, con il suo tesoretto di duecento milioni di utenti, sta pensando a strategie per proporre a questo pubblico una serie di contenuti legati ai giochi.

Per cui è vantaggioso continuare a investire nel cloud gaming, che permette di giocare online sul telefonino, non solo “ai ragazzini”, o anche a chi non ha un computer ultimo modello di godere appieno dei videogame più avanzati e immersivi, a patto ovviamente di avere una buona connessione, soprattutto per quanto riguarda la latenza.

E per assicurare fluidità di gioco e ottimizzare la user experience le aziende che sviluppano videogame di ogni genere ricorrono e investono sempre più spesso alla GPU computing.

Perché scegliere la tecnologia del GPU computing

Tra le tecnologie, quella più all’avanguardia per il cloud gaming, ma anche per l’editing online (avere tempi molto ridotti di rendering di video e grafica in alta definizione), per avere alte performance computazionali e per le applicazioni legate al training e all’inferenza nell’ambito Deep Learning e l’Intelligenza Artificiale, è la Graphic Processing Unit (GPU) computing.

Questa tecnologia supporta le aziende velocizzando i processi di calcolo attraverso l’ausilio della GPU, appunto, ovvero un acceleratore grafico che integrato con le infrastrutture Cloud massimizza la capacità di elaborazione dei dati e gestisce algoritmi complessi e grandi workload. È ideale, infatti, per progetti di Intelligenza Artificiale, Deep Learning, Machine Learning, Computer Vision e Big Data.

Sono comunque moltissimi i progetti che possono beneficiare dei vantaggi del cloud GPU e sono tutti accomunati dall’esigenza di arrivare alla risoluzione di calcoli complessi nel minor tempo possibile e con i massimi livelli di efficacia.

Tra le soluzioni sul mercato, il servizio Cloud Server GPU di Seeweb supporta on demand i processi di calcolo delle aziende, accelerando l’elaborazione e l’addestramento di algoritmi complessi e semplificando notevolmente la gestione di task paralleli massivi. AI, Machine Learning, Deep Learning, sono tutti settori che possono trarre un concreto vantaggio dall’integrazione di una istanza GPU con le infrastrutture di Cloud Computing. Le istanze Seeweb assicurano il massimo grado di flessibilità offrendo una modalità pay per use e la scelta della scheda video Nvidia Quadro RTX 6000 consente al provider di offrire una soluzione altamente performante e allo stesso tempo economicamente conveniente grazie alla sua presenza sul mercato come l’istanza con il miglior rapporto qualità/prezzo. Le GPU Seeweb sono ottimizzate e già configurate per essere integrate in qualunque infrastruttura Cloud: gli oltre 4000 core CUDA, RT e Tensor sono tutti driver già installati e che fanno di GPU una soluzione immediatamente pronta all’uso.

Infine, le GPU permettono una maggiore efficienza energetica.