Quella di Huang era una bomba ad orologeria, ma ora ci sono le sue ammissioni e parte l’indagine interna di Nvidia. Il Presindente Trump sapeva da un anno, ma non ha voluto fare niente: “Avrà una giustificazione”. Funzionari USA ammettono: “Significative preoccupazioni per la sicurezza nazionale”.

Jensen Huang in una spy story sentimentale con un agente cinese. Un’indagine interna deve capire se c’è stata fuga di informazioni sensibili

Siamo abituati a vedere storie di spionaggio e controspionaggio nei film americani che arrivano nei nostri cinema e poi in televisione. Quando poi accadono per davvero spesso facciamo difficoltà a distinguere la realtà dalla finzione, soprattutto quando ad essere coinvolti sono gli amministratori delegati di società tecnologiche di massimo peso per l’industria digitale americana e mondiale.

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha ammesso pubblicamente in una lettera rivolta ai dipendenti dell’azienda di essere coinvolto in una relazione intima con Alice Huang, dirigente legata a Megaspeed, società di Singapore (grosso) cliente di Nvidia che costruisce data center nel sud-est asiatico e fornisce servizi di calcolo al colosso cinese Alibaba. La big teh, secondo quanto riportato da Financial Times e Reuters, ha aperto un’indagine per stabilire se il suo dirigente sia stato bersaglio di un’operazione di intelligence straniera, in particolare cinese.

Ad oggi la società dichiara apertamente di non avere motivo di ritenere che segreti nazionali o aziendali siano stati compromessi. Lo stesso Huang ha dichiarato ieri di essere totalmente “impegnato a proteggere Nvidia” e di “sostenere sempre la sicurezza nazionale americana”.

Secondo la stampa americana, l’intelligence statunitense ritiene che Alice Huang fosse stata reclutata dal Ministero della Sicurezza di Stato cinese per raccogliere informazioni da inviare a Pechino, con l’obiettivo di spingere Nvidia ad aumentare la sua offerta di chip avanzati al mercato cinese.

Trump sapeva da un anno di questa storia, Rubio aveva avvertito la Casa Bianca

Ad occuparsi di questa faccenda è stato per primo il New York Times ad inizio mese, con un vero e proprio scoop, ma ovviamente era tutto da verificare. Oggi dubbi proprio non ce ne sono, semmai lo scenario sta peggiorando, perché se è vero quello che riporta il quotidiano americano, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sapeva di questa situazione già da un anno.

Il Segretario di Stato Marco Rubio avrebbe redatto su questa storia un memorandum indirizzato ai più alti funzionari di Washington e quindi a Trump.

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, inoltre, aveva già chiesto a Huang di informare il Congresso questo mese in merito all’articolo del New York Times. Il rapporto sollevava “significative preoccupazioni per la sicurezza nazionale in merito all’accesso (della Cina) a tecnologie e informazioni sensibili degli Stati Uniti“, si leggeva in una lettera datata 4 novembre: “È fondamentale che il Congresso determini in che misura la sicurezza nazionale degli Stati Uniti sia stata messa a rischio”.

Il Presidente ieri ha rassicurato tutti, sempre a modo suo, raccontando di non aver ancora parlato con Huang delle accuse e definendolo però “una brava persona”, aggiungendo di sperare che tutto vada bene, perché in Nvidia “ha fatto un lavoro incredibile“.

Quando gli è stato chiesto se riteneva che avrebbe dovuto agire da subito, in base alle informazioni di intelligence che gli erano state fornite, Trump ha risposto secco: “No, non credo. Penso che sia una persona onesta. Penso che probabilmente abbia una giustificazione e dobbiamo sentirla”.

Nvidia: il gigante tecnologico americano da 4,5 trilioni di dollari che si trasforma nel celebre cavallo di Troia, con in pancia i cinesi

Nvidia non è solo un gitante tecnologico degli Stati Uniti da 4,5 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato, ma un produttore di GPU di livello globale e allo stesso tempo la delle piattaforme software più diffusa per l’addestramento e l’esecuzione dell’intelligenza artificiale (AI) avanzata.

Ma è anche un fornitore insostituibile di queste tecnologie per il Dipartimento del Commercio americano, che considera di massima rilevanza per le decisioni militari, la logistica, la guerra elettronica, i sistemi radar e certamente i servizi di intelligence.

Come sottolineato da Semafor, il CEO di Nvidia ha svolto il ruolo di stretto consigliere dell’amministrazione Trump in materia di intelligenza artificiale e ha accompagnato il Presidente americano in un viaggio a Pechino a maggio. Lo stesso Trump aveva precedentemente dato il via libera alla vendita di chip Nvidia ad aziende cinesi, nonostante la pressione bipartisan per controlli più severi sulle esportazioni.

Gli errori di Huang (e quelli di Trump) arrivano in un momento in cui il Congresso, ora a maggioranza democratica dopo le elezioni di midterm, si appresta a imporre controlli più severi sulle esportazioni di tecnologie come i chip avanzati di NVIDIA, e i dirigenti del settore tecnologico si preparano ad affrontare un clima politico a Washington decisamente meno favorevole.

Crollo del titolo Nvidia

Nelle contrattazioni pre-market e nelle prime fasi della seduta di oggi, il titolo Nvidia registra un ribasso di oltre il 6% (intorno ai 174 dollari per azione), vanificando il parziale rimbalzo di fine settimana.

Ora tutti attendono le decisioni che i vertici della big tech dovranno prendere e non si escludono le dimissioni del suo storico CEO, che ha di fatto nel tempo cercato di indebolire ogni azione governativa tesa a restringere le forniture di chip AI alle aziende cinesi. Questa storia di spionaggio, una volta dimostrata a pieno, rischia di creare un problema enorme non solo di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti e di competitività con il suo grande rivale cinese, ma proprio di credibilità: sono anni che cittadini americani e opinione pubblica sono bersagliati da messaggi di allarme sulla necessità impellente di fare tutto il possibile per assicurare a Washington e i suoi alleati occidentali la supremazia tecnologica su Pechino e poi uno dei suoi attori principali manda tutto all’aria entrando in una camera da letto. Esattamente come nei migliori film di spionaggio di Hollywood.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz