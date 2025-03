Reed Hastings, cofondatore di Netflix e laureato presso il Bowdoin College, ha annunciato una donazione di 50 milioni di dollari alla sua alma mater per finanziare un’iniziativa di ricerca intitolata ‘AI e Umanità’. Questo rappresenta il più grande contributo ricevuto dal college di arti liberali nel Maine dalla sua fondazione nel 1794. L’obiettivo del programma è trasformare Bowdoin in un punto di riferimento per lo studio delle implicazioni e dei rischi legati all’AI, oltre a fornire strumenti agli studenti per affrontare le sfide emergenti poste dalle nuove tecnologie.

Il fondo verrà utilizzato per assumere 10 nuovi docenti e supportare i professori che vogliono integrare l’AI nei propri corsi e progetti di ricerca. Hastings ha sottolineato l’urgenza di analizzare le conseguenze dell’AI, paragonandone l’impatto potenziale a quello dei social network, ma su scala molto più ampia.

La presidente di Bowdoin, Safa R. Zaki, ha evidenziato l’importanza di sviluppare quadri etici per gestire le sfide poste dall’AI, tra cui l’aumento delle disuguaglianze sociali e il consumo energetico. Hastings ha dichiarato di essere ottimista riguardo al progresso tecnologico, ma ha evidenziato la necessità di rafforzare i sistemi morali ed etici per garantire che lo sviluppo dell’AI sia a beneficio dell’umanità.

L’esercito cinese sta utilizzando i modelli DeepSeek AI per il supporto non da combattimento. Sarà il combattimento il prossimo passo?

L’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese sta utilizzando l’intelligenza artificiale (AI) DeepSeek per funzioni di supporto non da combattimento, con la possibilità di estenderne l’uso a scenari di combattimento in futuro.

Secondo fonti cinesi, i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) open-source di DeepSeek sono già stati implementati negli ospedali del PLA, nella Polizia Armata Popolare (PAP) e negli organi di mobilitazione della difesa nazionale.

Un esempio significativo è rappresentato dall’ospedale generale del Comando del Teatro Centrale del PLA, che ha recentemente autorizzato l’uso di DeepSeek R1-70B per supportare i medici nella definizione di piani di trattamento.

L’ospedale ha assicurato che la privacy e la sicurezza dei dati dei pazienti sono garantite grazie alla memorizzazione e al trattamento dei dati su server locali. Implementazioni simili sono state osservate in altre strutture ospedaliere del PLA, inclusa l’élite dell’Ospedale Generale del PLA di Pechino (noto come “Ospedale 301”), dove ricevono trattamento alti funzionari cinesi e ufficiali militari. L’uso di DeepSeek in ambito sanitario militare rappresenta solo un primo passo: gli analisti prevedono che il PLA potrebbe presto adottare questi modelli AI per la sorveglianza sul campo di battaglia e per migliorare il processo decisionale tattico in tempo reale.

Questa transizione potrebbe segnare una nuova fase nell’“intelligentizzazione” dell’esercito cinese, con implicazioni strategiche che potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici. L’accesso gratuito ai modelli DeepSeek, grazie alla loro natura open-source, consente all’esercito cinese di sfruttare tecnologia avanzata senza dipendere da infrastrutture costose o da restrizioni sulle esportazioni di hardware occidentale.

