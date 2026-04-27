Il Ceo di Eutelsat dice che la domanda negli Usa tiene nonostante SpaceX

La domanda Usa di servizi satellitari non è diminuita nonostante le richieste di Elon Musk di limitare gli operatori europei. Lo ha detto il Ceo di Eutelsalt Jean-Francois Fallacher.

La domanda di servizi alternativi da parte delle aziende americane e del Pentagono tiene nonostante la richiesta da parte di SpaceX ai regolatori Usa di restringere l’accesso al mercato americano da parte dei concorrenti europei. Lo ha detto il Ceo di Eutelsalt Jean-Francois Fallacher.

La lettera di Musk all’FCC

L’uscita di Fallacher è una replica diretta alla lettera del 16 aprile scorso che Elon Musk, fondatore di SpaceX, ha inviato alla Federal Communications Commission, con l’esplicita richiesta di limitare l’accesso al mercato Usa agli operatori satellitari esteri i cui governi bloccano o creano svantaggi agli operatori americani.

SpaceX si riferisce in particolare all’operatore lussemburghese SES come esempio di operatore europeo che ha tratto benefici dal mercato Usa, pur senza nominare esplicitamente altri operatori europei come Eutelsat, SpaceX ha esortato l’autorità di vigilanza statunitense sulle telecomunicazioni a reagire in modo analogo a provvedimenti come l’UE Space Act e il Digital Networks Act, proposte che, secondo SpaceX, creerebbero barriere per le aziende statunitensi nei mercati europei.

“Ovviamente, siamo consapevoli del nuovo contesto geopolitico… non sorprende che le aziende americane stiano facendo pressioni per una minore regolamentazione”, ha detto a Reuters Jean-Francois Fallacher, CEO di Eutelsat.

“La legislazione spaziale europea sta andando nella giusta direzione. Vogliamo proteggere lo spazio, vogliamo esaminare attentamente come garantirne la sicurezza. Sappiamo tutti che sarà necessario un maggiore coordinamento nello spazio”, ha aggiunto. Eutelsat, sostenuta dai governi francese e britannico, è la principale rivale europea di Starlink di Musk. L’azienda ha segnalato un rallentamento nel rinnovo di alcuni contratti con il Pentagono lo scorso anno, a causa dei più ampi tagli alla spesa pubblica operati dall’amministrazione del presidente Donald Trump.0

Eutelsat, la domanda Usa non è diminuita

Fallacher ha detto che la domanda statunitense non è diminuita. Eutelsat, che serve clienti commerciali, governativi e militari, fornisce servizi satellitari al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti tramite una società intermediaria.

“Negli Stati Uniti c’è interesse”, ha aggiunto. “Sia le aziende che il Dipartimento della Difesa sono interessati a soluzioni alternative, per motivi di affidabilità e ridondanza”.

L’azienda è inoltre in trattative con governi e altri clienti, anche negli Stati Uniti, per ospitare carichi utili per l’osservazione della Terra e le comunicazioni sui propri satelliti.

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