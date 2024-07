Avrai sentito parlare dell’incidente informatico Crowdstrike – Microsoft nel weekend…



Se non ne hai sentito parlare vivi sotto una roccia 😂



In pratica l’attuale CEO di Crowdstrike, George Kurtz, è stato anche CTO di McAfee tra il 2009 e il 2011…



Esattamente nel 2010 McAfee ha causato altro incidente informatico, con conseguenze simili a quello che è appena avvenuto.



In pratica McAfee aveva introdotto un altro bug critico con un aggiornamento, e anche in quel caso c’era stato un mezzo disastro a livello globale, ma molto più contenuto perchè c’era molto meno “Cloud” di mezzo ai tempi (Azure era stato lanciato quell’anno!)



La cosa incredibile è che da quell’incidente McAfee ha subito tali danni economici… che ha dovuto vendere a Intel nel 2011.



Quando ho visto sta cosa la prima cosa che ho pensato è stato “poraccio sto tizio, porta una sfiga immane”, poi ho pensato che alla fine se sei CTO la responsabilità di una cosa del genere è decisamente tua, e se sei CEO… pure 😂



Quindi niente, signori riflettiamo su quanto il nostro mondo interconnesso è fragile, poggiandosi su una ventina di realtà Cloud / software dove “se salta uno saltano tutti”.



È la stessa storia delle banche, delle supply chain, dei sistemi sanitari…. il cosiddetto “effetto contagio” è presente potenzialmente ovunque, in un grafo sempre più interconnesso



Abbiamo alternative? Probabilmente no

