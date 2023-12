Il centro commerciale più grande d’Italia è Porta di Roma

In Italia sono 992 i centri commerciali in attività, a cui bisogna aggiungere anche 310 parchi commerciali. Quello della Capitale è il più grande: 150mila metri quadri, con 250 negozi.

Nonostante il boom dell’e-commerce e il prosperare di nuove modalità di acquisto digitale, il settore dei centri commerciali resta saldo. E rimane un punto di riferimento per chi cerca, in un unico spazio, decine di negozi, dall’elettronica all’abbigliamento, in cui fare shopping. In Italia sono 992 i centri commerciali in attività, a cui bisogna aggiungere anche 310 parchi commerciali (che a differenza dei centri, sono negozi aggregati esternamente) e 30 factory outlet. I centri commerciali di rilievo provinciale in Italia sono 287, mentre quelli di dimensione locale sono 630. Ma qual è il centro commerciale più grande d’Italia?

Centri commerciali in Italia: previste 13 aperture entro il 2026

Entro il 2026 sono previste 13 nuove aperture di centri commerciali in Italia, tra centri già annunciati in passato e nuovi complessi o altri che hanno subìto modifiche nei tempi di realizzazione. Tuttavia, per i prossimi anni, si prevedono soprattutto ampliamenti di strutture esistenti e poche inaugurazioni. Strutture che in alcuni casi raggiungono dimensioni, e di conseguenza numero di negozi, davvero notevoli. Vediamo qual è il centro commerciale più grande in Italia, considerando la loro Gross Leasable Area (GLA), ossia la superficie commerciale utile.

Il centro commerciale più grande d’Italia è a Roma

Inaugurato nel 2007, Porta di Roma è il più grande centro commerciale in Italia. Ha una superficie di ben 150mila metri quadri, che ospita addirittura 250 negozi, con un’ampia offerta di alimentari, abbigliamento, arredamento e tecnologia. In più, al suo interno, sorge anche l’UCI Cinema Porta di Roma, che si compone di 13 sale per un totale di 2.500 posti a sedere. Il centro commerciale più grande d’Italia è stato realizzato con l’obiettivo di servire una zona urbanistica relativamente recente, nell’area di Roma Nord. Porta di Roma ospita in un anno circa 18 milioni di persone, per accogliere le quali è stato ricavato un ampio parcheggio seminterrato a due piani, che può contenere fino a 9mila auto.

Città Fiera di Udine: 130mila metri quadri e 250 negozi

Con 250 negozi, 40 tra bar e ristoranti, un ipermercato di 7.500 metri quadri e un supermercato di 1.800, il centro commerciale Città Fiera di Udine è il secondo centro commerciale più grande d’Italia con una superficie di 130 mila metri quadri di GLA. Anche in questo caso, c’è un cinema da 11 sale, oltre a veri e propri “quartieri” tematici dedicati alla casa e allo sport, a un parco giochi e ad altre piccole aree giochi per i più piccoli. Il centro commerciale Città Fiera attira ogni anno oltre nove milioni di clienti. Ha ormai trent’anni di storia e rappresenta una meta ambìta per lo shopping non solo per il Friuli-Venezia Giulia, ma anche per le vicine Austria e Slovenia.

Centro commerciale più grande: RomaEst al terzo posto

Al terzo posto troviamo un altro centro commerciale della Capitale, RomaEst, con 103mila metri quadri di GLA, 210 negozi e 7mila posti auto. Situato a pochi chilometri dal Grande Raccordo Anulare e raggiungibile sia in 30 minuti dal centro della città, sia dall’autostrada, RomaEst ospita 10 milioni di visitatori in un anno. Oltre allo shopping e agli alimentari, c’è anche una ricca offerta di intrattenimento e food, con 20 tra bar e ristoranti in galleria e il multisala da 12 sale.

Il Campania di Marcianise ha una galleria lunga un chilometro

Il Centro commerciale Campania di Marcianise, al quarto posto della graduatoria, ha una superficie di 95mila metri quadrati di GLA. È il più grande shopping center in Campania e tra i più estesi in Italia, con 180 negozi di livello nazionale e internazionale, distribuiti su due livelli.

Il centro campano offre una galleria commerciale lunga un chilometro e settemila posti auto, il tutto collocato in una posizione strategica, con la raggiungibilità diretta dal casello auto-stradale di Caserta Sud-Marcianise. Anche al Campania è presente un UCI Cinema, con 11 sale, oltre a un’area food con 25 tra bar e ristoranti e un’area da 4 mila metri quadrati dedicata all’intrattenimento, tra corse su pista, sale biliardo e sale giochi.

Il Centro di Arese attira 17 milioni di visitatori in un anno

Una superficie commerciale di 92mila metri quadri, 200 negozi e 30 punti ristoro. Sono i numeri principali de Il Centro di Arese, uno dei centri commerciali più visitati d’Italia, nonostante l’inaugurazione relativamente recente, che risale al 2016. Solo nel 2022 il Centro ha raggiunto un fatturato complessivo di 600 milioni di euro e attirato ben 17 milioni di visitatori. I grandi numeri e l’alta affluenza sono dovuti anche alla sua posizione strategica: alle porte di Milano e vicinissimo agli importanti flussi provenienti dalla Svizzera, sulla direttrice dei laghi e dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.

Centri commerciali in ogni regione, un quinto solo in Lombardia

Ogni regione italiana ospita almeno un centro commerciale, incluse le piccole Valle d’Aosta e Molise. Anche se il grosso dell’offerta di centri commerciali si concentra soprattutto tra Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il 20% dei centri commerciali in Italia, un quinto del totale, si trova in Lombardia; il 12% in Emilia-Romagna e l’11% in Piemonte.

