Brendan Carr, presidente della FCC (Federal Communication Commission) americana, uno degli uomini più vicini al presidente Donald Trump, ha lanciato un avvertimento agli alleati europei, quelli indecisi e titubanti (fra cui l’Italia) di fronte all’utilizzo dell’operatore satellitare Starlink di Elon Musk: è tempo di scegliere fra la tecnologia Usa e quella cinese.

Il presidente della Federal Communications Commission, Brendan Carr, ha detto al Financial Times che “le democrazie occidentali alleate” devono “concentrarsi sul vero pericolo a lungo termine: l’ascesa del Partito Comunista Cinese”.

Starlink, paesi Ue stanno valutando

I suoi commenti arrivano mentre i governi europei e alcune aziende europee stanno valutando se Starlink, che è di proprietà di SpaceX di Musk e fornisce banda larga satellitare e servizi mobili, sia un partner affidabile dopo che Washington ha minacciato di interrompere i suoi servizi in Ucraina.

Carr, un alleato di lunga data di Musk che Trump ha scelto per gestire l’agenzia dopo la sua rielezione alla presidenza, ha detto che è stato “un peccato” che la politica sembri influenzare le decisioni a lungo termine.

“Se siete preoccupati per Starlink, aspettate la versione analoga del Partito comunista cinese, allora sì che sarete davvero preoccupati”, ha detto.

Le società di telecomunicazioni britanniche BT e Virgin Media 02 sono tra le aziende che stanno già sperimentando la tecnologia di Starlink per i servizi mobili o a banda larga, anche se nessuna delle due ha ancora firmato un accordo completo con il fornitore.

Per Carr Starlink già danneggiato dall’amministrazione Biden

Carr si era precedentemente espresso a favore delle attività di Musk negli Stati Uniti, sostenendo che sono state bersaglio di “molestie normative” da quando il miliardario ha rilevato Twitter nel 2022.

Carr ha anche ripetutamente insinuato che l’amministrazione di Joe Biden ha discriminato Starlink negandole i sussidi del governo statunitense per la banda larga rurale.

Carr ha detto al FT di ritenere che l’Europa sia “intrappolata” tra Washington e Pechino e ha avvertito di un “grande divario” che si apre tra “paesi allineati al Partito comunista cinese e altri” nell’intelligenza artificiale e nella tecnologia satellitare.

Il presidente della FCC, autore di un capitolo di Project 2025, il progetto conservatore per una presidenza repubblicana pubblicato dalla Heritage Foundation di destra, ha affermato che i regolatori europei hanno un “pregiudizio” nei confronti delle aziende tecnologiche statunitensi.

Carr accusa la Ue di protezionismo e di atteggiamento anti-americano

Ha anche accusato la Commissione europea di “protezionismo” e di un atteggiamento “anti-americano”.

“Se l’Europa ha la sua costellazione di satelliti, allora bene, penso che più ce n’è meglio è. Ma più in generale, penso che l’Europa sia un po’ intrappolata tra gli Stati Uniti e la Cina. Ed è un po’ il momento di scegliere”, ha detto.

La Commissione europea ha dichiarato di aver “sempre applicato e continuerà ad applicare le leggi in modo equo e senza discriminazioni a tutte le aziende che operano nell’UE, nel pieno rispetto delle regole globali”.

Operatori satellitari Ue non all’altezza di Starlink

Le azioni dei fornitori di satelliti europei come Eutelsat e SES sono aumentate vertiginosamente nelle ultime settimane nonostante i pesanti debiti delle società, dopo le dichiarazioni della Commissione Ue, secondo cui Bruxelles “dovrebbe finanziare l’accesso [militare] ucraino ai servizi che possono essere forniti da fornitori commerciali con sede nell’UE”.

Gli esperti del settore hanno avvertito che, nonostante le buone intenzioni, nessuna singola rete europea potrebbe ancora competere con l’offerta di Starlink.

Corteggiamento per Nokia ed Ericsson

Carr ha detto che le società di telecomunicazioni europee Nokia ed Ericsson dovrebbero spostare una parte maggiore della loro produzione negli Stati Uniti, poiché entrambe devono affrontare le tariffe di importazione di Trump.

Le due società sono i maggiori fornitori di apparecchiature per l’infrastruttura di rete mobile negli Stati Uniti. Carr ha detto che c’è stato un “errore” storico nella politica industriale degli Stati Uniti, il che significa che non c’è nessuna azienda americana significativa in competizione nel mercato dei fornitori di apparecchiature telecomunicazioni.

“Non amo la situazione attuale in cui ci troviamo”, ha detto.

Carr ha aggiunto che “cercherebbe” di concedere alle aziende autorizzazioni normative più rapide sulle nuove tecnologie se si trasferissero negli Stati Uniti.

Il mese scorso, l’amministratore delegato di Ericsson, Börje Ekholm, ha dichiarato al FT che l’azienda avrebbe preso in considerazione l’espansione della produzione negli Stati Uniti a seconda di come le potenziali tariffe l’avrebbero influenzata. Il produttore svedese ha aperto per la prima volta una fabbrica americana a Lewisville, in Texas, nel 2020.

“Abbiamo già aumentato [la produzione negli Stati Uniti]. Abbiamo bisogno di cambiamenti più grandi? Vedremo”, ha aggiunto Ekholm.

Nokia ha detto che gli Stati Uniti sono la “seconda casa” dell’azienda.

“Circa il 90% di tutte le comunicazioni statunitensi utilizza apparecchiature Nokia. Abbiamo cinque siti di produzione e cinque hub di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti, tra cui Nokia Bell Labs”, hanno aggiunto.

