La videopresentazione del robot di LG che sfrutta l'AI generativa per rispondere alle nostre richieste, "vede" il mondo e lo interpreta, potendo anche creare storie e grafiche per intrattenere i più piccoli.

Si chiama Self Driving AI Home Hub, un nome complicato per racchiudere un semplice oggetto. Si tratta di un robot creato da LG che sfrutta l’AI generativa per rispondere alle nostre richieste, “vede” il mondo e lo interpreta, potendo anche creare storie e grafiche per intrattenere i più piccoli. Continua così il racconto di Key4biz all’IFA di Berlino in corso in questi giorni fino al 10 settembre: è il più grande salone dell’elettronica di consumo del mondo, quest’anno celebra la 100esimo edizione.

