Mentre nelle economie più avanzate aumenta sempre di più la percentuale di pagamenti elettronici anche nei negozi fisici (in Svezia è possibile rifiutare di accettare contanti), fa notizia il Cancelliere dell’Austria, perché è pronto ad impegnarsi per far inserire nella Costituzione austriaca la tutela del contante, affinché sia sempre riconosciuto come mezzo di pagamento alternativo alla moneta elettronica.

Ed ha ragione. I pagamenti elettronici devono essere un’opzione e non l’unica modalità di pagamento. Il digitale non deve dividere e discriminare, ma ampliare le possibilità di pagamento.

L’annuncio del cancelliere dell’Austria

“Paghetta per il bambino. Un fondo cassa in casa. I soldi nel portafoglio per ogni evenienza. Solo in Austria ogni anno vengono prelevati 47 miliardi di euro dagli sportelli automatici e in media ogni austriaco porta con sé 102 euro in contanti. Il contante gioca un ruolo importante nella nostra vita quotidiana. Ed è per questo che io, in qualità di Cancelliere di questa Repubblica, mi impegno a garantire che il contante sia protetto costituzionalmente come mezzo di pagamento”, ha annunciato su Twitter il Cancelliere dell’Austria Karl Nehammer.

Das Taschengeld für das Kind. Die eiserne Reserve zu Hause. Das Geld im Börserl für alle Fälle. Allein in Österreich werden jedes Jahr 47 Milliarden Euro an Bankomaten behoben und im Schnitt trägt jeder Österreicher 102 Euro Bargeld bei sich. Bargeld spielt in unserem Alltag eine… pic.twitter.com/8zplGJANND — Karl Nehammer (@karlnehammer) August 4, 2023

Secondo il suo piano, il contante sarebbe come opzione di pagamento garantita, e verrebbe istituita la Banca centrale austriaca proprio per garantire moneta cash. Nehammer ha incaricato il ministro delle Finanze Magnus Brunner per concretizzare il suo annuncio, collaborando con altri ministeri governativi e rappresentanti del settore privato.

In UK la protesta di Piers Corbyn, fratello dell’ex leader laburista: “Pago le fragole con il cash in un negozio cashless”

L’iniziativa del governo austriaco è molto interessante e va incontro ai cittadini che non vogliono essere obbligati a pagare solo in modo elettronico, per paura di cedere dati personali o di vedersi tracciato ogni pagamento. In Uk Piers Corbyn, fratello dell’ex leader laburista britannico Jeremy Corbyn, ha fatto notizia per un atto di disobbedienza civile: ha comprato un pacchetto di fragole con contanti in un negozio di alimentari che accettava solo pagamenti elettronici.

