L’emendamento al DDL Concorrenza affida a Unioncamere il nuovo Business Wallet per imprese e professionisti: una scelta che solleva dubbi su competenze, interoperabilità e concorrenza nel mercato digitale.

Cosa prevede l’emendamento che introduce il Sistema IT Business Wallet

Un emendamento al disegno di legge sulla concorrenza (AS 3120) introduce nel Codice dell’Amministrazione Digitale il Sistema IT Business Wallet, un portafoglio digitale destinato a imprese e professionisti. L’obiettivo dichiarato è semplificare gli adempimenti, accelerare la digitalizzazione e rendere più fluide le interazioni con la Pubblica Amministrazione (PA) e con il mercato.

La misura, però, non è soltanto una novità tecnologica. Prevede infatti la creazione di un’infrastruttura nazionale affidata a Unioncamere, sulla quale dovranno operare anche i fornitori privati di wallet digitali.

L’emendamento inserisce nel Codice dell’Amministrazione Digitale un nuovo articolo, il 64-quinquies, che istituisce il Sistema IT Business Wallet. Si tratta di un portafoglio digitale per soggetti pubblici e privati che operano in ambito istituzionale o nello svolgimento di attività economiche e professionali.

Perché il wallet è utile alle imprese

Il Business Wallet consentirebbe alle imprese di:

identificarsi e autenticarsi online come organizzazione;

gestire poteri, mandati e deleghe delle persone fisiche che operano per conto dell’impresa;

conservare ed esibire attestati elettronici relativi all’identità dell’organizzazione e ai suoi attributi;

sottoscrivere e sigillare documenti elettronici, ove previsto;

inviare e ricevere documenti e notifiche;

rendere verificabili da terzi gli attestati e i poteri presentati.

In pratica, l’impresa potrebbe dimostrare digitalmente chi è, chi può agire o firmare per suo conto e quali requisiti possiede, senza dover ripetere ogni volta le stesse verifiche documentali.

Il doppio modello pubblico e privato

Il sistema sarebbe composto da due tipologie di soluzioni. Da un lato, i wallet privati, sviluppati dagli operatori di mercato e resi disponibili previo accreditamento da parte dell’AgID. Dall’altro, un wallet pubblico e gratuito, messo a disposizione da Unioncamere per imprese e professionisti.

L’infrastruttura sarebbe ancorata al Registro delle Imprese, considerato la fonte certificata per gli attributi necessari all’attivazione e alla gestione del ciclo di vita dei Business Wallet. Il sistema dovrebbe inoltre interoperare, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, con le fonti autentiche detenute dalle amministrazioni pubbliche.

L’emendamento prevede quindi un ecosistema in cui coesistono operatori privati e una soluzione pubblica. Una scelta potenzialmente utile per garantire un’opzione gratuita, soprattutto alle micro e piccole imprese, ma che richiede regole molto chiare per non alterare le condizioni di concorrenza.

Il ruolo centrale di Unioncamere

Il nodo più rilevante riguarda il ruolo assegnato a Unioncamere. L’emendamento le affida la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’infrastruttura necessaria ai wallet privati, avvalendosi del gestore del sistema informativo nazionale del Registro delle Imprese, InfoCamere.

Al tempo stesso, Unioncamere dovrebbe fornire direttamente il wallet pubblico gratuito. Ne deriverebbe quindi una doppia veste: da un lato quella di gestore dell’infrastruttura essenziale, dall’altro quella di fornitore di un servizio che concorre con le soluzioni private.

I fornitori privati che intendessero sviluppare Business Wallet dovrebbero accedere all’infrastruttura attraverso un tariffario definito per decreto. La relazione tecnica presenta questo modello come necessario per remunerare gli investimenti e prevenire eventuali sovracompensazioni, ma lascia aperte importanti questioni su trasparenza, proporzionalità e non discriminazione dell’accesso.

Un nuovo presidio, ma a quali condizioni?

Il Business Wallet viene così costruito attorno al Registro delle Imprese e affidato a Unioncamere, anziché integrarsi pienamente nell’architettura digitale già presidiata da PagoPA. Perché?

Unioncamere possiede una competenza consolidata nella gestione del Registro delle Imprese e dei dati aziendali, elemento indispensabile per un Business Wallet fondato sull’identità dell’impresa. A questo know-how, perché non si affianca anche quello di PagoPA?

Costi e finanziamenti

L’emendamento autorizza 3 milioni di euro nel 2027 per la realizzazione della soluzione pubblica di Business Wallet, a carico del bilancio dello Stato. Dal 2028 sono previsti ulteriori 100 mila euro annui per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle componenti applicative.

La relazione tecnica stima inoltre circa 9 milioni di euro di investimenti complessivi per la prima realizzazione e l’avvio dell’infrastruttura, a carico di Unioncamere, da sostenere nel triennio 2027-2029. A questi si aggiungerebbero circa 2 milioni di euro di costi ricorrenti per la gestione e il funzionamento nel biennio 2028-2029.

Il modello economico prevede che una parte dei costi sostenuti da Unioncamere sia recuperata attraverso i canoni o le tariffe applicate ai gestori dei wallet privati. In altre parole, gli operatori di mercato dovrebbero contribuire a finanziare l’infrastruttura sulla quale sono chiamati a operare.

Cosa resta da definire

L’emendamento rinvia gran parte delle scelte operative a decreti e linee guida. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sentiti AgID e Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dovrebbe adottare le linee guida su rilascio, certificazione e verifica degli attestati, registri fiduciari, interoperabilità, sicurezza e requisiti di accreditamento dei wallet privati.

Un separato decreto, firmato dal Mimit di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dovrebbe invece individuare i servizi remunerati, le relative tariffe e le funzionalità gratuite garantite nel wallet pubblico.

Sono quindi questi atti attuativi a determinare il futuro Business Wallet.

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