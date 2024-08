Il Brasile propone un piano di investimento di 4 miliardi di dollari per l’AI

Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

Il governo brasiliano ha presentato una proposta di investimento di 23 miliardi di reais (circa 4,07 miliardi di dollari) per sviluppare tecnologie basate sull’AI orientate alla sostenibilità e al benessere sociale.

L’obiettivo del Brasile è raggiungere l’autonomia tecnologica e la competitività nel settore dell’AI, evitando la dipendenza dagli strumenti importati da altri paesi. Il piano di investimento prevede risorse per iniziative a impatto immediato nei settori della sanità pubblica, dell’agricoltura, dell’ambiente, del business e dell’educazione. Tra queste iniziative rientrano lo sviluppo di sistemi AI per migliorare il servizio clienti e altre procedure operative.

Il piano prevede la distribuzione dei fondi dal 2024 al 2028, con quasi 14 miliardi di reais destinati a progetti di innovazione aziendale e oltre 5 miliardi per l’infrastruttura e lo sviluppo dell’AI. Il resto delle risorse sarà suddiviso tra iniziative di formazione, miglioramenti dei servizi pubblici e misure di supporto per la regolamentazione dell’AI. Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha sottolineato l’importanza di sviluppare un’AI nazionale che possa generare reddito e occupazione, anziché dipendere da tecnologie provenienti da Cina, USA, Corea del Sud e Giappone.

Intel (INTC) taglierà migliaia di posti di lavoro per ridurre i costi e finanziare la ripresa

Intel Corp. ha annunciato un piano per eliminare migliaia di posti di lavoro nel tentativo di ridurre i costi e finanziare uno sforzo ambizioso per recuperare dalle perdite di mercato e dal calo degli utili. La riduzione della forza lavoro potrebbe essere annunciata già questa settimana, secondo fonti interne.

Con circa 110.000 dipendenti, Intel mira a migliorare la propria tecnologia e ritornare a essere leader nel settore dei semiconduttori, dove ha perso terreno a favore di concorrenti come Advanced Micro Devices Inc. e Nvidia Corp. Sotto la guida del CEO Pat Gelsinger, Intel sta investendo pesantemente in ricerca e sviluppo e ha recentemente assunto Naga Chandrasekaran da Micron Technology Inc. come Chief Global Operations Officer.

Nel 2023, Intel ha già ridotto il personale del 5% e ha rallentato le spese in altre aree, prevedendo risparmi fino a 10 miliardi di dollari entro il 2025. Gli analisti prevedono che il fatturato del secondo trimestre sarà stabile rispetto all’anno precedente, con una modesta ripresa nella seconda metà del 2024 e una crescita annua del 3%, raggiungendo i 55,7 miliardi di dollari.

