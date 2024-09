Ci sarà una lunga battaglia (legale) fra la giustizia brasiliana ed Elon Musk, proprietario e Ceo del social network X.

Dallo scorso fine settimana, gli utenti brasiliani non hanno più accesso alla piattaforma di Musk, dopo che Alexandre de Moraes, magistrato della Corte Suprema Federale (Stf), ha ordinato il suo blocco immediato.

Secondo la stampa locale, presso alcuni fornitori di servizi Internet è iniziato il cut-off di X che dovrebbe concludersi completamente in giornata. I loro utenti, quando accedono al portale, incontrano un messaggio che chiede di aggiornare il browser, che non consente di effettuare il login.

De Moraes ha preso la sua decisione dopo che la piattaforma non ha nominato un rappresentante legale in Brasile. La Corte aveva utilizzato il proprio profilo per pubblicare un documento firmato dal ministro de Moraes in cui chiedeva a Musk di presentare entro 24 ore il nome del nuovo rappresentante legale di X in Brasile, pena la messa offline del social network nel Paese.

Multa di 8mila euro a chi usa VPN per aggirare il blocco di X

La sentenza impone anche multe giornaliere di 50.000 real brasiliani (~8000 euro) a chi cercherà di accedere a X tramite una rete privata virtuale (VPN). All’inizio del mese, Musk ha chiuso gli uffici di X in Brasile, sostenendo che de Moraes aveva minacciato di arrestare il rappresentante legale della società per non aver rispettato gli “ordini di censura”.

“La libertà di parola è il fondamento della democrazia, ma in Brasile uno pseudo giudice non eletto la sta distruggendo per motivi politici”, ha scritto Musk sul proprio account, commentando a caldo la decisione. Il magnate aggiunge che “il regime in Brasile ha appena ordinato la sospensione di X entro 24 ore, imposto ai negozi di adeguarsi entro 5 giorni e l’introduzione di multe per l’uso di Vpn” per bypassare la proibizione di accesso alla piattaforma. “Tutti si devono svegliare – ha sottolineare Musk. Sì, questo potrebbe accadere anche qui”, riferendosi agli Stati Uniti.

I keep telling people that this guy @alexandre is the dictator of Brazil, NOT a judge. He just wears that as a costume.



He has supreme executive, judicial and legislative power, aka dictator.



The cloak he wears is to trick fools in the West into thinking that he’s a judge. https://t.co/tCgU2WnB6m — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2024

Lo scontro tra Musk e de Moraes incrocia anche Starlink e SpaceX

Il giudice Cristiano Zanin, membro della Corte Suprema Federale (Stf), ha respinto un ricorso della Starlink contro la decisione del giudice de Moraes, che ha bloccato in Brasile i conti bancari della società di Internet satellitare di Elon Musk.

La decisione di Zanin è meramente procedurale e non ha analizzato il merito, avendo inteso il giudice che il tipo di azione usato dalla difesa di Starlink non è quello adeguato. Il magistrato di origini italiane ha infatti spiegato che il Stf ha una posizione definita secondo la quale, per contestare la decisione di un altro ministro, la procedura deve essere differente.

Inoltre Zanin non ha ravvisato alcun abuso nella decisione di Moraes che, il 18 agosto scorso, aveva ordinato il blocco dei conti bancari di Starlink per garantire il pagamento delle multe inflitte a X e mai pagate, che ammontano a circa 3 milioni di euro.

“Quest’ordinanza si basa sulla determinazione infondata che Starlink debba essere responsabile delle multe imposte – incostituzionalmente – contro X”, ha spiegato l’azienda spaziale.

Ma non è finita qui. Nelle prossime ore una commissione di cinque membri della Corte Suprema brasiliana è chiamata a votare se confermare, emendare o annullare la sentenza del giudice de Moraes.

Intanto l’app concorrente Bluesky registra il record di accessi

Intanto la decisione di un tribunale brasiliano sembra avvantaggiare i rivali dell’app di Musk, in particolare Bluesky.

La piattaforma ha annunciato di aver visto “massimi storici di attività” con 500 mila nuovi utenti negli ultimi giorni. Numeri che hanno permesso a Bluesky di raggiungere il primo posto nella classifica delle app gratuite per iPhone in Brasile. Prendendo atto del, pur momentaneo, piazzamento, l’amministratore delegato Jay Graber ha scritto sul social: “Bel lavoro Brasile, hai fatto la scelta giusta”.

Una crescita importante per un’app che è stata aperta al pubblico solo a febbraio. Fino a quel momento, per accedere a Bluesky serviva un invito, essendo in fase di test. A livello di funzioni e interfaccia, l’utilizzo è molto simile a X, con la differenza di una gestione decentralizzata del progetto, ossia l’assenza di un organo o azienda a cui fa capo la rete. Si tratta della stessa tecnologia utilizzata da Threads, il social di Meta, che si pone in diretta concorrenza con X.

