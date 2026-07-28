Il baby baywatch e il salvataggio eroico tra le onde del Pacifico

(Adnkronos) – Un baywatch giovanissimo, appena 16 anni, si tuffa e salva un ragazzo nelle acque dell’Oceano Pacifico davanti alle coste californiane di Santa Cruz. Il video del salvataggio rimbalza sui social e diventa virale, catturando l’attenzione anche di Eric Trump. “Date questo bagnino sedicenne il più alto riconoscimento civile. Questo è davvero il meglio dell’America! Ben fatto!”.

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