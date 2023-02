Il 90% dei cellulari prodotti nel mondo viene dalla Cina

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

E anche l’80% dei computer e dei condizionatori. Ecco tutti i numeri

Cellulari cinesi? Il 90% di tutti i cellulari che si producono nel mondo ogni anno sono costruiti o assemblati in Cina. Ma anche l’80% dei computer e l’80% dei condizionatori.

Un quarto delle auto è cinese

Il grafico sopra mostra la percentuale dei prodotti di consumo più comprati nel pianeta, che provengono dalla Cina. I numeri, come si vede, sono qualcosa di impressionante. Soprattutto per quanto riguarda, appunto, la produzione di cellulari cinesi, siamo di fronte a un quasi-monopolio, ma anche il 28% di produzione globale di automobili è una percentuale molto alta.

Quello che è da notare è anche che, a parte alcuni casi come, ad esempio, i condizionatori e i frigoriferi, non ci sono marchi cinesi particolarmente conosciuti all’estero e che occupano i primi posti delle classifiche dei principali produttori. Questo significa che la Cina è un luogo dove i marchi occidentali producono e assemblano in fabbriche e stabilimenti anche non loro, ma con marchi loro. Vale per le automobili ma anche per i cellulari.

Dove vanno i cellulari cinesi

La destinazione principale dei prodotti che escono dalle fabbriche di Pechino sono gli Stati Uniti, sede dei marchi che proprio a Pechino hanno deciso di produrre i propri beni. Gli Usa assorbono il 18% dell’intero export di cinese. Al secondo posto, con il 16% c’è l’Unione europea (compresa l’Italia rispetto alla quale la Cina cerca, a volte, di pagare meno tasse con vere e proprie furbate) e al terzo Hong Kong con il 15% che, però, funge più che altro da porta girevole delle merci che da lì partono per altre destinazioni mondiali. Segue poi il Giappone (6%) e la Corea del Sud (4%).

E’ interessante notare anche che la Russia, nonostante tutto, intrattenga rapporti commerciali molto scarsi con Pechino. E’ vero che nel primo trimestre2017 le esportazioni verso Mosca sono aumentate del 14,4%, ma, sul totale dell’export, Mosca rappresenta ancora solo l’1,8% dei volumi totali di beni in uscita dalla Cina.

Chi fa costruire i cellulari in Cina

Queste sono le marche di cellulari che hanno “delegato” la Cina a produrre i loro cellulari: Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo, ZTE, Meizu, TCL, Gionee, Coolpad. Ovviamente in questa lista, che comprende famose case produttrici cinesi, mancano i marchi più “occidentali” come, per esempio, la Apple che produce gli iPhone. La maggior parte degli iPhone viene, infatti, prodotta in Cina da aziende come Foxconn, Pegatron e Wistron. Queste aziende hanno stabilimenti in diverse regioni della Cina, dove vengono assemblati gli iPhone utilizzando componenti prodotti da fornitori di tutto il mondo. Ma negli ultimi anni Apple ha anche cercato di diversificare la produzione di iPhone in altri paesi, tra cui India, Vietnam e Tailandia, per ridurre la dipendenza dalla Cina e aumentare la resilienza del suo approvvigionamento globale.

I dati si riferiscono al: 2016

Fonte: Commissione europea