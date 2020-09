Il 10 settembre ad Amsterdam si terrà l’IBC Showcase, una vera e propria fiera dell’innovazione tecnologica nel settore dei media e dell’audiovisivo, con uno spazio dedicato alle tecnologie più avanzate ed innovative, tra cui la rete 5G.

Il progetto e le tecnologie

Le aziende partner dell’IBC Accelerator Innovation Program, tra cui BBC, Al Jazeera, EBU, BT Sport, SVT, TV2, OB e ViacomCBS Netwotrks, offriranno da remoto al pubblico online una dimostrazione live di trasmissioni televisive live supportate dalla rete mobile di nuova generazione.

Al centro della demo ci sarà il caso di una produzione audiovisiva realizzata direttamente dal vivo con tecnologia di rete 5G, effettuata con telecamere wireless multiple e location multiple, con l’utilizzo di tecnologie per produzioni cloud based e lo streaming live in altissima definizione, grazie al supporto tecnico di altri partner tecnologici come Aviwest, LiveU, Sony, Huawei, Mobile Viewpoint e NewTek.

Tutta la connettività 5G per le sessioni di lavoro dell’International Broadcasting Convention (IBC) sarà assicurata da Vodafone.

L’attrezzatura di lavoro dei team di produzione audiovisiva prevede l’uso di telecamere di nuova generazione controllate da remoto e dotate di intelligenza artificiale, sistemi per l’illuminazione di nuova generazione (smart lighting) anch’essi telecontrollati, abilitati all’intelligenza artificiale e in alcuni casi manovrati in aria con droni.

Alcune riprese avverranno da un’imbarcazione allestita dal canale MTV dai canali più belli di Amsterdam.

Vantaggi del 5G nell’audiovisivo

Il 5G consentirà progressivamente di ridurre il numero di persone sul set, di impiegare tecnologie avanzate che permetteranno di risparmiare su costi e tempi.

Tra le diverse iniziative lanciate, c’è il progetto europeo “Virtuosa”, che ha come obiettivo proprio quello di abbattere i costi di produzione di contenuti multimediali dal vivo di almeno il 30-40% rispetto gli attuali.

L’IBC Amsterdam è una grande fiera annuale dedicata ai professionisti di tutto il mondo della comunicazione e dell’intrattenimento, creatori, gestori e distributori di contenuti.

Dalla produzione multimediale ai nuovi dispositivi, dalle applicazioni al marketing digitale, dai social media alla personalizzazione dei contenuti, dai big data ai servizi cloud, la fiera fa incontrare i principali attori internazionali del mondo della comunicazione e offre una vista a 360° sui nuovi modi di pensare i media e la tecnologia dell’informazione.