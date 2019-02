Il 5G entra negli stadi di Roma e Udine

TIM ha realizzato la copertura 4.5G dello stadio Olimpico di Roma e della Dacia Arena di Udine utilizzando, in anteprima mondiale, la soluzione XRAN di JMA. Si tratta di una tecnologia mobile propedeutica allo sviluppo del 5G che consente di fruire di servizi e applicazioni di nuova generazione tipici della futura rete mobile, in grado di raddoppiare le performance degli utilizzatori e garantire allo stesso tempo una minore occupazione degli spazi, minori consumi e maggiore semplicità di installazione rispetto agli apparati tradizionali.

L’obiettivo è offrire standard di qualità a tutti i tifosi che frequentano i due stadi, per rispondere alla crescente richiesta di maggior connessione e garantire una sempre migliore esperienza.

Grazie alla nuova rete, saranno offerti nuovi servizi digitali, come la fruizione di video 360° in HD e prodotti in tempo reale, l’interazione dinamica tra spettatori e ambiente, garantendo le massime prestazioni di navigazione e l’utilizzo di app oltre che di strumenti social, anche in presenza di un numero di utilizzatori in contemporanea estremamente elevato. L’iniziativa di Roma e Udine, che rientra in un più ampio programma di copertura di aree ad altissima concertazione di traffico, conferma l’impegno della società nell’evoluzione verso il 5G, tecnologia per la quale ha investito 2,4 miliardi di euro per la sola acquisizione delle frequenze.

Questa soluzione di rete mobile virtualizzata, pienamente operativa ed integrata nella rete live, costituisce un importante evoluzione della rete 4.5G dei due stadi di seria A ed è in grado di raddoppiare le performance dei clienti e garantire allo stesso tempo una riduzione di un ordine di grandezza dei costi operativi, tramite una minore occupazione degli ingombri, minori consumi e maggiore semplicità di installazione rispetto agli apparati tradizionali.

Più in dettaglio la soluzione di rete virtualizzata XRAN, messa a punto da JMA, è stata progettata per ottimizzare l’esperienza digitale degli oltre 70.000 spettatori dello stadio Olimpico di Roma ed è in grado, integrandosi in modo trasparente con la rete mobile già esistente di TIM, di ridurre significativamente gli spazi, riducendo la dissipazione di potenza degli apparati ed anche ottimizzando i sistemi di condizionamento.