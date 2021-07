Il 5G di Vodafone Business per coprire il Campus di H-FARM

Il 5G nel Campus per abilitare nuovi modelli di formazione e fornire a imprese e start-up la migliore tecnologia per innovare e disegnare servizi evoluti per le imprese.

Vodafone Business e H-FARM annunciano la nuova copertura con tecnologia 5G Vodafone per connettere H-FARM Campus, il più grande polo di formazione e innovazione digitale in Europa. Le prestazioni dell’ultima generazione di rete portano il Campus di Roncade al livello delle più importanti realtà italiane ed europee e consentiranno la crescita continua di questo polo di innovazione per lo sviluppo delle competenze digitali necessarie per comprende e anticipare la trasformazione in atto e concorrere alla crescita futura.

Nuove applicazioni

Il 5G rappresenta la naturale convergenza delle soluzioni tecnologiche più evolute, offrendo capacità di banda e velocità di trasferimento dati che arriveranno a superare i 10 Gbps, oltre a una latenza su rete radio al di sotto dei 10 ms (millisecondi). Queste innovazioni consentono di trasferire la capacità di calcolo dai device al cloud e rendere i terminali in grado di gestire applicazioni ad alto carico computazionale. Una rete veloce e ultra-affidabile, dunque, per offrire servizi e soluzioni che estendono l’esperienza del singolo a nuovi modelli di formazione e che consentirà alle start-up di disegnare nuovi servizi e modelli di business. Per l’area Education di H-FARM, ad esempio, il 5G Vodafone permetterà di utilizzare tecnologie per l’apprendimento collaborativo anche a distanza, garantendo la distribuzione e la fruizione di contenuti in streaming, ad altissima definizione e in tempo reale, al fine di sostenere lo sviluppo di nuove competenze digitali e soluzioni formative che prevedono anche il ricorso a soluzioni di realtà virtuale.

La partnership

“La partnership con Vodafone Business – dichiara Riccardo Donadon, fondatore di H-FARM – rappresenta una leva fondamentale per la crescita del nostro Campus: fornisce uno strumento importante per l’accelerazione delle competenze digitali delle nuove generazioni, consentendo una didattica all’avanguardia e a prova di futuro. L’adozione del 5G conferma che il nostro Campus è il luogo in cui le innovazioni e le ultime tecnologie trovano casa: non solo gli studenti, grazie alla rete mobile di ultima generazione di Vodafone possiamo garantire alle aziende del Campus l’opportunità di realizzare nuovi progetti e servizi per le città e per i cittadini di domani”.

Nuovi modelli di business

“Contribuire allo sviluppo del Campus di H-FARM è motivo di orgoglio per Vodafone Business – afferma Giorgio Migliarina, Direttore di Vodafone Business – perché ci permette ancora una volta di portare sul campo il contributo che le reti di nuova generazione come il 5G garantiscono allo sviluppo e alla crescita di imprese e territori. Grazie al 5G, creiamo uno spazio in cui la migliore tecnologia di comunicazione su rete mobile incontra la grande vocazione tecnologica di H-FARM, un polo nel quale formazione e innovazione convivono e si fondono per sostenere le imprese affinché possano sviluppare nuovi servizi digitali e nuovi modelli di business ed essere pronte ad affrontare le sfide del futuro”.