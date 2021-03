Il 5 marzo 1943 nasce Lucio Battisti

“Imaginarea” è la finestra quotidiana di Inarea, la società di design, leader nel campo del branding, che ci accompagnerà quotidianamente con immagini e storie, scandendo ricorrenze, curiosità ed eventi legati a quella particolare data..

Tutta cromata era la motocicletta di Lucio Battisti e, senza strappi al motore, dovremmo sempre ricordarci di incedere nel presente. Gentilmente.



In un pomeriggio di agosto, un io silenzioso «eppure straordinariamente vivo» si trascina fra le lamiere roventi di un cimitero di automobili.



E, sempre immersa in un tramonto d’estate, è la cover di «Anima latina» con i suoi ragazzi che danzano al suono di pentole e di un trombone. Una festa gitana e rumorosa…

Per «Rolling Stone» quest’album è il «Sgt. Pepper italiano» e, non a caso, una saliera si è posata tra gli utensili della nostra motocicletta.



Così, assemblando formine, abbiamo cercato di dare forma al nostro omaggio al genio…Non dire no!